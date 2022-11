Lalaking naospital tiklo nang mahulihan umano ng shabu

Isang lalaking naospital ang inaresto din matapos umanong mahulihan ng ilegal na droga sa Cebu City nitong Lunes ng gabi.

Ayon sa mga awtoridad, dinala sa emergency room ng Cebu City Medical Center ang 26-anyos na suspek matapos siya makipagsuntukan sa isang restobar sa Barangay Panagdait.

Ayon kay Sambag 2 Councilor KN Wenceslao, ginagamot ang suspek sa ER nang may nahulog na mga sachet mula sa pitaka nito. Nadiskubre na naglalaman ang mga ito ng shabu.

“We knew he was also renting in a different city but was just partying here,” ani Wenceslao.

Pumunta ang mga pulis sa ER kung saan na-book at process ang suspek.

Nahaharap sa kasong paglabag ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang suspek, na makukulong sa police station matapos siya gamutin.—Ulat ni Annie Perez