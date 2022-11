Higit 1,000 PUJs sa Bacolod nag-tigil pasada

Mahigit 1,000 mga pampasaherong sasakyan sa Bacolod City ang tumigil sa pagbiyahe simula Lunes, Nobyembre 7.

Ang dahilan, huhulihin sila at i-impound ang kanilang mga sasakyan dahil hindi na-renew ang kanilang business permit at prangkisa. Resulta nito, hirap sa pagsakay ang mga commuter dahil konti lang ang masakyan. Ilang paaralan din ang napilitang mag-online class na lang at hindi mag-face-to-face.

Ayon kay Albert Villanueva, presidente ng Sentrong Samahan ng mga Tsuper at Operators Negros, nagdesisyon ang kanilang hanay na huwag na munang magbiyahe para maiwasan ang malawakang hulihan na isasagawa ng Land Transportation Office at Bacolod Traffic Authority Office.

“Gusto naming makausap si Mayor Albee Benitez na tulungan nya kami kasi ngayon wala kaming magagawa. Kung bibiyahe kami, huhulihin kami. Kung hindi naman kami bibiyahe kawawa ang mga pasaherong walang masasakyan at magugutom din ang aming mga pamilya,” aniya.

Sa ilalim ng Public Utility Vehicle Modernization Program, papatigilin na sa pagbiyahe ang mga pampublikong sasakyan na mahigit 15 taong gulang na.

Ayon naman kay Elizabeth Katalbas, presidente ng federation of Bacolod City Drivers Associations, limang beses silang nagpulong noon ni Benitez na nangakong tutulungan silang magkaroon muna ng moratorium ang pagpapatupad ng modernization program dahil hindi pa handa ang mga drivers.

“Ngayon namin kailangan ang tulong ni Mayor Albee Benitez. Kawawa ang mga drivers lalo’t may mga estudyante silang pinapag-aral. Sinabe nya sa amin na hindi nya kami pababayaan,” ani Katalbas.

Ngayong Martes, plano ng drivers at operators na dalhin at i-park ang kanilang mga jeep sa paligid ng New Government Center at kausapin si Benitez.

Kararating lang umano ni Benitez mula sa Japan kasama ang ilang mga city officials at mga barangay kapitan. Pero isang linggong hindi makakapunta ng kaniyang opisina si Benitez dahil kailangan niyang mag-isolate matapos mag-positibo sa COVID19.

Para matulungan ang mga pasahero, matagal nang nag-antay sa mga daan, nagpalibreng sakay ang city bus at mga modern jeepney ng Bacolod.—Ulat ni Angelo Angolo