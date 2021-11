Watch more on iWantTFC

Nagpaalala ang Department of Health (DOH) at Philippine Pediatrics Society (PPS) sa publiko na maging maingat laban sa COVID-19 ngayong mas maluwag na ang paglabas ng bahay ng mga tao sa ilalim ng Alert Level 2.

Ayon sa DOH, mababa man ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 ngayon, puwedeng-puwede itong tumaas sa mga susunod na buwan.

"Nakalagay sa projections natin na kapag ang mobility ay tumaas from this baseline ngayon at bumaba ang compliance to minimum public health standards, even by just 30 percent, maaring tumaas ulit ang kaso pagdating po ng December 15," ani Health spokesperson Maria Rosario Vergeire.

"Ayaw nating tumaas ang mga kaso natin, lalong-lalo na parating na ang Kapaskuhan," dagdag niya.

Batid umano ng DOH na lahat naman ay sabik na makapamasyal pero mahalaga na pairalin pa rin ang pagiging responsable.

"Kung tayo ay nasa labas, sana tayo ay laging cautious, laging aware of our surroundings, suot ang masks and shields at siguraduhin na hindi tayo magpupunta sa overly crowded area," ani Vergeire.

"'Pag nakita natin na marami ang tao, 'wag na muna tayo tumuloy para maiwasan natin ang magkasakit o di kaya ay makapanghawa sa iba."

Nanawagan naman ang PPS na ingatan laban sa COVID-19 ang mga bata ngayong pinapayagan na rin sila makapamasyal.

Mainam umanong pagsuotin ang mga bata ng face mask sa mga matataong lugar, gaya ng mall.

Hangga't maaari ay huwag na ring ilabas ang mga may edad 2 taong gulang pababa.

"Dapat strictly pa rin nilang ine-enforce ang public health safety standards and protocols," ani PPS President Dr. Joselyn Alonzo-Eusebio.

Dinagsa kasi ang mga pasyalan sa Metro Manila, gaya ng mga mall at parke, nitong nagdaang weekend, ang unang weekend na nasa ilalim ng maluwag na Alert Level 2 ang National Capital Region.

Maging ang Quezon City Epidemiology and Surveillance Unit ay nanawagang paigtingin ang paggamit ng QR code para sa contact tracing sa mga mall.

Hindi rin kasi umano isinasantabi ng opisina na tumaas muli ang kaso ng COVID-19 dahil sa pagdagsa ng mga tao sa mga mall sa lungsod.

Base sa datos ng DOH, wala nang rehiyon sa bansa na itinuturing na high risk pagdating sa COVID-19.

Pero nananatiling moderate ang risk sa Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley region.

Ngayong Lunes, 2,087 ang naiulat na bagong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas para sa kabuuang 2,805,294 kaso, kung saan 32,077 ang active cases.

— Ulat nina Raphael Bosano at Raya Capulong, ABS-CBN News