Maynila, nauna nang alisin ang mandatory na paggamit ng face shield

MAYNILA — Irerekomenda ng Metro Manila mayors sa Inter-Agency Task Force on Emerging Infectious Diseases (IATF) na tuluyan nang ipatigil ang mandatory na paggamit ng face shield.

Sa panayam ng Teleradyo ngayong Lunes, sinabi ni Metropolitan Manila Development Authority Chairman Benhur Abalos na napagkasunduan ng mga alkaldeng gawin na lang requirement ang face shield kung nasa loob ng "critical areas" tulad ng mga ospital at health center.

Napagkasunduan ding gawing mandatory ang face shield sa mga pampublikong transportasyon, kung saan walang barrier at inaasahang magdidikit-dikit pa ang mga pasahero.

"Napagkasunduan namin itong initial position ng Metro Manila mayors to do away with face shields," ani Abalos.

Pero sa Maynila, hindi na hinintay ng lokal na pamahalaan ang desisyon ng IATF.

Iniutos ngayong Lunes ni Mayor Francisco "Isko Moreno" Domagoso na hindi na kailangang magsuot ng face shield maliban sa kung nasa ospital o medical facility.

Pinirmahan ni Domagoso ang isang executive order kaugnay sa bagong polisiya.

"Eh ito'y nakadadagdag lang sa basura, plastik na basura sa ating kapaligiran. Wala namang dagdag na proteksyon sa general population. Basta importante, naka-face mask sila," ani Domagoso.

Mag-uusap ngayong Lunes ang konseho ng Maynila para masuri kung kailangang amyendahan ang mga naunang ordinansang konektado sa paggamit ng face shield.

— May ulat ni Jorge Cariño, ABS-CBN News