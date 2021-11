Dalawang Pinoy, nawala matapos mag-rock fishing sa Papanui Point sa Raglan, New Zealand

Watch more on iWantTFC

NEW ZEALAND -- Hindi pa natatagpuan ang dalawang karpinterong Pinoy sa New Zealand matapos dumayo sa Papanui Point sa Raglan, Isang lugar na pamoso sa rock fishing.

Oktubre a-trenta’y uno nang magpunta sa Papanui Point sa Raglan, New Zealand sina Olson Canatoy at Eric Dabalos para mangisda. Pero hindi na sila nakabalik sa kani-kanilang pamilya.

Hirap ang mga pulis na nagsagawa ng search and rescue, dahil sa lakas ng alon.Gumamit na rin sila ng drone at eagle helicopter sa paghahanap. Pati co-workers nina Eric at Olson, tumulong na rin.

Kilala ang Papanui Point at katabing Ruapuke beach bilang peligrosong lugar sa mga nagra-rock fishing dahil sa lakas ng alon.

“…kinontact ko yung isang friend niya sa kabilang bahay…sabi naman pagtawag hindi pa daw nakauwi kaya sabi ko humingi ako ng tulong sa kaniya na puntahan yung lugar kung saan namingwit si Eric.Ssimula nung nawala asawa ko, di ako nagkain walang tulog araw-araw hinintay ko magtawag siya sa Viber, hinintay ko magmessage siya, wala. Sobrang lungkot naming ng mga bata,” kuwento ni Catherine Dabalos, maybahay ni Eric.

Nagtatrabaho bilang karpintero sa New Zealand si Eric. Pinili niyang malayo sa pamilya... sa pag-asang makapagbibigay ito ng magandang kinabukasan sa dalawang anak nila ni Catherine.

“…lagi ko pinagdadasal araw-araw, gabi, wala ako tigil sana matagpuan na sila. Ang bunso ko naawa ako. Ngayong November 9, birthday niya. Sabi niya wish niya, wala pa birthday niya, makauwi na Papa niya,” sabi ni Catherine.

Karpintero rin si Olson, na sumusuporta sa kanyang mga magulang at kapatid. Labis ang pag-aalala ng kanyang pamilya.

“…magaling po lumangoy si Papa ko. Kumbaga, kung usapang dagat lang po, maalam. Skillful po talaga siya. Hindi po kami naniniwala na nahulog lang si Papa ko,” kuwento ni Analou Canatoy, anak ni Olson.

“…tuwing pumpunta sila doon hindi daw po talaga sila bumababa doon. Kaya yung mga gamit din po nila ay nasa taas lang po. Hindi sila bumababa dahil alam niya na kapalit po ng buhay niya kapag bumaba siya doon, yan po palagi niyang sinasabi sa akin,” ani Lailanie Canatoy, maybahay ni Olson.

Kinahiligan na rin ng mga Pinoy migrant ang pangingisda o pamimingwit sa mga baybayin ng New Zealand. Pero kailangan ang ibayong pag-iingat dahil sa lakas ng alon sa dagat lalo na sa mga nagra-rock fishing.

Nagbigay payo si Jere Alonso, founder ng Pinoy Anglers NZ, isang Filipino fishing group.

“First of all, I always check two things before I go, swell and wind…buy a life vest. It’s cheap so just in case matangay kayo ng alon, may chances kayong mabuhay kasi palutang lutang lang kayo eh,” banggit ni Alonso.

