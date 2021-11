PLACER, Masbate — Nasa kustodiya na ng pulisya nitong Lunes ang 2 suspek sa pagpaslang kay Arnel Delapoz, ang driver at cook ng Our Lady of Remedies Parish Church na natagpuang patay noong Nobyembre 4 sa Masbate.

Ayon kay Police Maj. Aldrin Rosales, hepe ng Placer police, nahuli ang mga suspek noong Linggo.

Parehong nagtitinda sa simbahan ang mga suspek na natugis sa tulong ng CCTV.

Nakapasok umano ang mga salarin sa kuwarto ni Delapoz matapos umakyat sa pader at dumaan sa terrace ng simbahan.

Duguan at wala nang buhay nang matagpuan sa loob ng kanyang kuwarto si Delapoz na may mga saksak.

Pagnanakaw ang tinitingnang motibo sa insidente.

"Robbery po talaga ang motive kaya lang nagising ang victim kaya sinaksak ng isa sa mga suspects," sabi ni Rosales.

Kasong robbery with homicide ang haharapin ngayon ng mga suspek.

—Ulat ni Karren Canon