PAGASA radar, makasaysayang simbahan sa Catanduanes napinsala ng Rolly

Mag-isang nakaligtas ang 63 anyos na si Renato Teanila nang manalasa ang bagyong Loleng noong 1998 sa Barangay Kilikilihan sa San Miguel, Catanduanes.

Kasama ang buong pamilya ni Teanila sa 36 na taong nailibing sa landslide.

"'Yong anak ko, hila ko, hindi ko na mahila kasi natabunan na," kuwento ni Teanila.

Kaya tuwing may nababalitaan siyang may papasok na bagyo, dali-daling naglalakad si Teanila papuntang plaza ng bayan.

"Takot na ako. Ang gusto ko umaalis ako, nagpupunta ako sa bundok," aniya.

Sa mga kapitbahay lang umano nababalitaan ni Teanila ang bagyong Rolly.

Hindi naman nakaligtas sa hagupit ng Rolly ang isa sa mga gamit ng lokal na PAGASA para mataya ang lagay ng panahon.

Natapyas ang dome na proteksiyon sa radar antenna ng gusali.

"Magkakaroon tayo ng kawalan doon sa space na covered ng Catanduanes radar natin pero marami pa rin tayong instruments... so makakapag-provide pa rin ng vital data ang Catanduanes," ani Juan Pantino Jr., officer in charge ng PAGASA sa Catanduanes.

Gamit din ang radar para magbigay ng impormasyon sa local government unit kapag may papalapit nang bagyo.

Maaaring abutin ng buwan o halos isang taon ang pagsasaayos nito.

Ngayong may 2 o higit pang papasok na bagyo sa bansa at posibleng mahagip o tamaan ang isla.

Sa simbahan humuhugot ng pag-asa ang ilang residente ng Catanduanes, pero maging ang makasaysayang simbahan ng Catanduanes sa Bato, ang St. John the Baptist, ay napinsala din ng bagyo.

Butas ang bubong ng simbahan at nasira ang mga gamit sa loob.

"Napapaiyak po ang lahat po sa amin kapag nakikita kasi ito po ang simbolo ng aming pananampalataya pero malakas po ang kalooban ng bawat isa sa amin," ani Fr. Roberto Sanchez, chairman ng Commission On Heritage And Culture sa Diocese of Virac.

Taong 1830 o halos 2 siglo na ang nakalilipas mula nang sinimulang itayo ang simbahan.

Pero hindi ito nakaligtas sa hagupit ng Rolly kahit pa nakaligtas ito sa iba pang mga bagyong dumaan sa isla.

-- Ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News