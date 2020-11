Miyembro ng drug group arestado sa Candelaria, Quezon

Ebidensiyang nakuha sa isang lalaking naaresto noong Nobyembre 7, 2020 sa Candelaria, Quezon dahil sa umano'y pagbebenta ng ilegal na droga. Retrato mula sa Quezon Police Provincial Office

Arestado nitong Sabado sa Candelaria, Quezon ang isang lalaking sinasabing miyembro ng grupong kilala sa pagtutulak ng ilegal na droga sa lalawigan.

Kinilala ng mga awtoridad ang suspek bilang si alyas "Eden," isang 36 anyos na construction worker.

Hinuli si "Eden" matapos bentahan ang pulis ng hinihinalang shabu sa may Barangay Malabanan Sur, ayon sa ulat ng Quezon Police Provincial Office.

Nakuha rin umano sa suspek ang isa pang pakete ng hinihinalang shabu, baril, at 4 na bala.

Lumalabas sa imbestigasyon na miyembro ang lalaki ng Landicho Drug Group na nasa likod ng bentahan ng droga sa lalawigan ng Quezon.

Magkapatong na kasong pagbebenta ng iligal na droga at illegal possession of firearms and ammunition ang kasong haharapin ng suspek.

-- Ulat ni Lady Vicencio, ABS-CBN News