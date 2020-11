KILALANIN: Susunod na pangulo, bise presidente ng Amerika

Watch more in iWantTFC

Nagdiwang ang Amerika sa pagkapanalo ni Joe Biden bilang napipintong ika-46 na presidente ng United States.

Nanalo si Biden sa state ng Pennsylvania kaya nasungkit niya ang higit 270 electoral votes ng estado.

Sa edad na 77, si Biden ang magiging pinakamatandang presidente sa kasaysayan ng Amerika.

Beterano sa mundo ng politika, 35 taon nagsilbi si Biden bilang senador ng Delaware bago maging vice president ni Barack Obama nang 2 termino mula 2008 hanggang 2016.

Noong 1988, 2 beses siyang tinamaan ng aneurysm.

Namatay naman ang kaniyang unang asawa at anak sa isang aksidente noong 1972.

Namatayan rin ng anak si Biden dahil sa cancer kaya siya napilitang umatras sa pagtakbo bilang pangulo noong 2016.

Pero ngayon, bumangon muli si Biden at nakaahon ang kaniyang political career.

Umukit naman ng kasaysayan si Kamala Harris nang mahalal bilang bise presidente ni Biden dahil siya ang kauna-unahang babae, Black American, at Asian-American na hahawak sa posisyon.

Anak ng mga immigrant mula Jamaica at India, si Harris ang unang babaeng district attorney ng San Francisco sa California at unang woman of color na nahalal bilang attorney general ng state.

Nangako ang tambalang Biden-Harris na ang COVID-19 pandemic ang kanilang numero unong prayoridad para maiahon ang ekonomiya ng Amerika.

Pero hamon sa kanila ang paghahanap ng tamang diskarte at makatrabaho ang mga Republican.

Sa Enero 20, 2021 ang panunumpa nina Biden at Harris.

Makabubuti para sa Pilipinas?

Naniniwala naman ang ilang political analyst na makabubuti sa Pilipinas ang pagkapanalo ni Biden.

Bilang matagal at pinakamalakas na kaalyado ng Pilipinas, lalong titibay umano ang relasyon ng Pilipinas at Amerika dahil sa pagpapahalaga ni Biden sa demokrasya.

"Kasi si Trump, ine-emphasize niya 'yong unilateralism at 'America first.' Ganoon din si president-elect Biden pero sasabihin niya, 'Interes ko to, interest mo to, kaya dapat ang approach natin bayanihan or multilateralism.' Doon sila nagkakaiba," ani international studies professor Renato De Castro.

Bilang Democrat, maaaring busisiin ng administrasyon ni Biden ang umano'y extrajudicial killings at human rights violations sa ilalim ng administrasyong Duterte.

"Ang core belief ay demokrasya. Part of this is 'yong basic issue of human rights. Diyan maari[ng] magkaroon ng kaunting confict kung iangat ang issue na 'yon," anang analyst na si Dindo Manhit.

Sa isyu ng West Philippine Sea, naniniwala si Manhit na paninindigan ng Amerika ang pagkapanalo ng Pilipinas sa pinag-aagawang teritoryo dahil isa sa prinsipyo ng Democratic Party ang pag-respeto sa international rule of law.

"Malambot sila noon kasi naniniwala sila na China will be a good global citizen," ani Manhit.

Nagsilbi namang mitsa ang pagkapanlo ni Biden sa Pinoy netizens para manawagan sa mga kababayan na magpa-rehistro para makaboto sa darating na halalan sa 2022.

"'Yong pagkapanalo ni Biden is a pushback against the strength of populist authoritarian leaders," ani De Castro.

Nagpaabot naman ng pagbati si Pangulong Rodrigo Duterte kay Biden.

Sa pahayag, sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na kinikilala ni Duterte si Biden bilang susunod na pangulo ng Amerika.

Nabanggit ang matagal nang magandang ugnayan ng Pilipinas at Amerika, at handang ipagpatuloy at pagtibayin ito sa ilalim ng administrasyon ni Biden.

Sa kaniya namang pagbati, sinabi ni Vice President Leni Robredo na ang halalan sa Amerika ay patunay na parehoa ng prinsipyo ng United States at Pilipinas sa demokrasya, karapatang pantao at pagbubuklod.

Dasal din umano ni Robredo ang tagumpay ng pamumuno nina Biden at Harris.

-- Ulat nina TJ Manotoc at Angel Movido, ABs-CBN News