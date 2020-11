Ilang Pinoy nais matiyak ang kaligtasan ng COVID-19 vaccine

Isang medic mula Tver, Russia ang tumanggap noong Oktubre 12, 2020 ng 'Sputnik V,' ang coronavirus disease vaccine na dine-develop ng bansa. Tatyana Makeyeva, Reuters/File

Dahil sa kaniyang stage 5 chronic kidney disease, lantad sa coronavirus disease si Reynaldo Abacan Jr., pero kailangan umano niyang lumabas ng bahay para sa kaniyang dialysis.

Umaasa si Abacan na magkakaroon na ng bakuna laban sa nakahahawang sakit.

"Noong dumating po ang pandemic, laking takot po ng community namin," ani Abacan.

"Kung titingnan niyo po, mas kailangan po namin ito eh. Kami po ‘yong mga pasyente na laging nasa labas," dagdag niya.

Pero may kaunting agam-agam si Abacan sa bakuna.

"Gusto naming masigurado na ito po ay ligtas para po sa mga katulad namin. Kung sa normal po okay siya, baka sa amin po iba, kasi nga po may iba kaming karamdaman," aniya.

Gusto rin ni Maria Villamea ng immunity sa COVID-19 lalo't mayroon siyang diabetes, hypertension at sakit sa puso.

Ang bakuna aniya ang magsisilbing pag-asa niya para muling makisalamuha sa ibang tao.

"Hindi na ako matatakot na lumabas ng bahay," ani Villamea.

Ang mga katulad nina Abacan at Villamea ang ilan sa mga prayoridad ng pamahalaan na mabigyan ng COVID-19 vaccine, bukod sa mga frontline health worker.

Ayon kay vaccine czar Secretary Carlito Galvez Jr., target na mabakunahan ang 3 milyong indibiduwal sa Metro Manila pagsapit ng Hulyo 2021.

Gusto aniya ng pamahalaan na ma-secure na ang 25 milyong bakuna ngayong taon.

"Magkakaroon tayo ng tinatawag nating COVAX trial. ‘Yong ating timeline, ang COVAX trial maybe will start by first quarter or second quarter, depending on the development of vaccine," ani Galvez.

Para kay Senate Minority Leader Franklin Drilon, mukhang malabo ang plano dahil P2.4 bilyon lang ang inilaang pondo sa pagbili ng bakuna.

Isinusulong ng senador na dagdagan pa ang budget sa pagbili at pag-administer ng bakuna kontra COVID-19.

Ayon kay Galvez, para sa epektibong immunity sa buong bansa, 75 milyong tao ang kailangang mabakunahan sa loob ng 2 hanggang 3 taon.

RELATED VIDEO:

Watch more in iWantTFC

-- Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News