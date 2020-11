Condo unit sa Binondo, sumabog at nasunog

Isang sunog ang naganap sa isang unit sa ika-4 na palapag ng SHC Tower sa Elcano Street sa Binondo, Manila nitong Sabado.

Dakong 4:45 ng hapon nang sumiklab ang loob ng Unit 408 saka may sumabog at nagtalsikan ang nga bato at salamin.

Ang sinasabing unit ay nirerentahan ng isang Chinese national na may negosyo sa Binondo. Wala sa unit ang tenant nang mangyari ang sunog.

Ayon sa mga empleyado sa katabing building, nakita na lang nila ang malaking apoy sa bintana ng unit at pagkatapos nilang makarinig ng pagsabog ay may mga nagtalsikan at nagbagsakang mga bato at salamin sa kalye.

Mabilis naman nakalabas mula sa gusali ang ibang residente. Umabot sa second alarm ang sunog at dakong 5:15 ng hapon ay under control na ito.

Pasado alas-sais nagsimula ng magdatingan ang ilang tenants para i-check ang kanilang unit.

