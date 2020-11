2 lalaking nag-withdraw sa bank account na di kanila timbog

Arestado ang 2 lalaki matapos mabistong nagwi-withdraw sila ng pera sa bank account na hindi kanila at walang pahintulot mula sa may-ari.

Napansin ang aktibidad ng mga suspek nang mag-withdraw sila nang over the counter noong Oktubre 26 ng P10,000 sa branch ng isang bangko sa A. Bonifacio Avenue sa Quezon City.

Habang pino-proseso ng negosyanteng biktima ang reklamo sa bangko, muling nag-withdraw ng P11,000 ang suspek sa branch naman sa Retiro Avenue noong Oktubre 29.

Dahil sa ikalawang pag-withdraw, tinanggal ng biktima ang lahat ng pera niya sa account pero nabatid kalauan na pati ang kaniyang virtual wallet ay nagamit din ng mga kawatan.

Noong Nobyembre 3, muling nagtangkang mag-withdraw ng P10,000 ang mga suspek sa A. Bonifacio branch pero dahil nakaalarma sa bangko ang insidente, natimbog na sila.

Hindi na nagbigay ng pahayag ang bangko sa insidente dahil hawak na umano ng pulisya ang kaso.

Sa presinto, nabuking na ang mga suspek din pala ang kumukubra ng mga remittance para sa biktima gamit ang ID ng isang empleyado ng biktima.

May notebook din ang suspek kung saan may listahan ng mga pangalan, email address at phone number.

Nagbabala naman si Police Maj. Joseph Villaran, public information officer ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group, sa hacking na madalas nangyayari sa online selling portals.

Sa selling portals daw kasi naibibigay ng mga posibleng biktima ang kanilang mga personal na detalye.

Nanawagan ang pulisya sa publiko na dumulog sa kanila sakaling nabiktima ng kaparehong modus.



-- Ulat ni Wheng Hidalgo, ABS-CBN News