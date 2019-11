Ilang tsuper hati sa planong pagpapalit ng modern jeepneys

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Hati ang ilang tsuper at operator sa panukalang palitan ng mas makabagong modelo ang mga jeep sa Kamaynilaan simula 2020.

Aabutin ng P2.2 milyon ang kabuuang presyo ng mga modernong unit.

Nagsimula nang umarangkada ang ilang modernong unit ng jeep na may rutang Quezon City Hall hanggang Manila City Hall.

Kasama ang may-ari ng jeepney unit na si Jake Gonzales sa mga bumiyahe. Para sa kaniya, mas maganda naman ang kinikita rito.

"Ang kita po talagang napakaganda, eh ako po mismo eh nagmaneho nito… kumita po ako ng mga 2,500 hanggang 2,800," ani Gonzales.

Airconditioned ang mga nabanggit na jeep, at may mga nakakabit na CCTV. May tap card na magagamit na pambayad, at nakakabitan ito ng fire extinguisher.

Inaabot ng P11 ang minimum fare sa modernong jeep, hanggang sa unang apat na kilometro - mas mahal ng P2 sa tradisyunal na jeep.

Para sa pasaherong si Raymond Rodriguez, mas prayoridad ng bagong jeep ang kaniyang kaligtasan.

"Yung convenience at saka yung safety importante yun, pero kung mayroong marami nito, palagay ko lahat dito sasakay," ani Rodriguez.

Pero tingin ng tsuper na si Ranulfo Romero, maluluma rin ang mga nasabing jeep.

"Maluluma rin yan.. Para sa akin hanap na lang ako ng ibang trabaho kasi wala na eh," ani Romero.

Sang-ayon naman dito ang pasaherong si Nelita Labua.

"Walang snatcher kasi di nakabukas bintana, aircon pa," ani Labua.

Aabutin ng 15 jeep pa ang inilunsad para sa rutang SM- Mall of Asia terminal hanggang sa Nichols Exit sa Parañaque.

Sa 2020 ang itinatakdang deadline ng gobyerno para mapalitan ng bagong unit ang mga lumang jeep.

-- Ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News