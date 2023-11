Babae patay matapos masagasaan ng kulung-kulung o trike

MAYNILA — Patay ang isang babae matapos masagasaan at makaladkad pa ng isang "kulung-kulung" o motorsiklo na nilagyan ng sidecar, sa Navotas noong Lunes ng madaling araw.



Sabi ng hepe ng Navotas Police na si Police Col. Mario Cortes, nakatulog ang driver kaya nawalan ng kontrol at nasagasaan ang biktima.



"Nasa gilid lang yung ating victim nung nasagasaan ng ating suspect. Lumalabas nakaidlip itong driver. Based sa medical records nitong ating suspek ay hindi rin siya nakainom," ani Cortes.



Sa kuha ng CCTV, makikitang naglalakad sa gilid ng kalsada ang biktima hanggang sa sumulpot ang kulung-kulung na mabilis ang andar at sinalpok at kinaladkad pa ang biktima.



Aminado ang driver na nakatulog siya habang nagmamaneho dahil sa pagod.



"Nakatulog ako sir, madaling araw kasi gising na kami, nakatulog kami alas-10. Nakatulog ako habang nag-drive. Hindi ko napanansin yung babae sa gilid, nasagi ko po," aniya.



Galing Blumentritt ang suspek at umangkat ng manok na ititinda sana sa Agora Market.

Kuwento naman ng anak ng biktima, papasok sa trabaho ang kanyang nanay nang mangyari ang aksidente.



"Sa trabaho po kailangan niya mag-overtime kasi po kailangan nya ng pang-gastos... Nagtitinda [siya] ng mga ulam."



Nagpaalala naman ang Navotas PNP sa publiko.



"Kung kulang sa tulog, itabi muna. Para magpahinga muna, para makabawi ng lakas. Mahirap din maka-biyahe ng hapo at kulang-kulang sa tulog," ani Cortes.



Nakatakdang isailalim sa inquest proceedings ang suspek at sampahan ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide.