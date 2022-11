MAYNILA - Tiniyak ni Senate President Juan Miguel Zubiri na hindi mauuwi sa reenacted ang 2023 national budget.

Ayon kay Zubiri, maganda ang samahan ng Senado at Kamara partikular sa mga lider nitong sina Speaker Martin Romualdez at Majority Leader Manuel Dalipe.

Kaya naman, natitiyak niyang walang reenacted budget na mangyayari at mapapadali ang pagpapatibay dito ng dalawang kapulungan ng Kongreso.

Umaasa aniya sila sa Senado na bago mag-Pasko ay tuluyang malagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 2023 General Appropriations Bill.

Kinumpirma din ng lider ng senado na walang magaganap na committee hearing at Commission on Appointments hearing hanggang Nobyembre 22 at 23.

"Definitely hindi po tayo magkakaroon ng reenacted budget. Maganda po ang samahan namin sa House of Representatives... And we are going to assure the public we are not going to have reenacted budget. We promised the president we will pass latest on second week of December," ani Zubiri.

"Gusto po namin ay magkaroon tayo ng signing bago mag-Pasko," dagdag niya.

Bago ang katapusan ng Nobyembre ay inaasahang mapapagtibay na ng Senado sa huling pagbasa ang pambansang pondo.

Ipinauubaya naman ni Zubiri kay Finance Committee Chairman Senator Sonny Angara ang adjustments na gagawin sa pambansang pondo para magkaroon ng sapat na calamity fund sa mga lugar na hinagupit ng bagyong Paeng.

RELATED VIDEO

Watch more News on iWantTFC