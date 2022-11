Senado inaprubahan ang committee report sa 'sugar fiasco' probe

MAYNILA -- Inaprubahan na ng Senado ngayong Lunes ang report ng Senate Blue Ribbon Committee mula sa naging imbestigasyon nito sa kontrobersyal na Sugar Order No. 4 (SO 4).

Sa nasabing report, inirekomenda na sampahan ng mga kasong kriminal at administratibo ang mga lumagda sa SO 4 na sina suspended Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian, dating SRA administrator Hermenegildo Serafica at dalawa pang board members.

Kabilang sa ipinasasampa laban sa kanila ang mga mga kasong katiwalian, paglabag sa Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016, at usurpation of official functions.

Inirekomenda rin silang ilagay sa immigration lookout bulletin.

Matatandaang sinabi ng Malacañang na hindi awtorisado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglagda sa nasabing sugar order para sa pag-import ng 300,000 metriko toneladang asukal.

Inilabas ang committee report noong Setyembre 8 at nilagdaan ng 17 senador na kasapi ng Blue Ribbon Committee.

Nauna nang kumontra sa committee report sina Senate Minority leader Koko Pimentel at Sen. Risa Hontiveros na kapwa naniniwalang kumilos "in good faith" ang mga dawit na Agriculture officials.

