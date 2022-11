Pagtatayo ng 'supermax' prison pinahahanapan ng pondo sa Senado

MANILA -- Sisikapin ng Senado na maihabol sa panukalang 2023 national budget ang pondo para sa pagpapasimula ng konstruksyon ng "super maximum security" cell na magiging hiwalay na bilangguan para sa mga convicted sa karumal-dumal na krimen.

Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri nitong Lunes, kinausap na niya si Sen. Sonny Angara na chairman ng Senate Committee on Finance para hanapan ito ng budget.

Suportado naman aniya ito ng nakararaming senador.

Ayon kay Zubiri, nakausap na rin nya si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, na may tina-target nang lugar para sa "superma" prison na katulad ng bilangguan sa Estados Unidos.

Kapag nag-aprub ng budget para rito ang Senado, kailangan aniya ritong mapapayag ang Kamara pagdating ng panukalang budget sa bicameral conference committee.

Aniya, kailangan na ng moderno at isolated na bilangguan para sa mga nagkasala sa karumal-dumal na krimen upang masawata ang patuloy nilang paggawa ng krimen tulad ng nangyayari ngayon sa New Bilibid Prisons.

"Kung isolated ang area I think it will not be detrimental sa community. Ang importante hindi makalabas ang preso, fully-secured sila. Let's build supermax facility and make that revenue-generating facility 'yung NBP," ani Zubiri.

Ayon kay Zubiri, malaking pondo ang gagamitin sa pagpapagawa ng "supermax" na may 15,000 silid.

Ang bawat selda ay may 2 preso at tig-isang oras lang sila pupuwedeng lumabas ng kanilang selda.

Nabanggit ito ni Zubiri matapos ang pagsasampa ng kaso laban sa ilang opisyal ng Bureau of Corrections kaugnay ng pagpaslang sa broadcaster na si Percy Lapid.

