Tinawag ng ama ni Jun Villamor na walang mga konsensiya at matitigas ang puso ang mga pinangalanan na isinasangkot sa pagkamatay ng anak at ng brodkaster na si Percy Lapid.

Sa harap ng kabaong ni Jun Villamor tinutukan ng kanyang ama ang naging press conference ng mga opisyal ng Department of Justice, National Bureau of Investigation, Department of Interior and Local Government at Philippine National Police Lunes ng umaga.

Sa nasabing press con inilahad ang pagkakasangkot ng ilang mga opisyal ng Bureau of Corrections at ilang mga bilanggo sa pagpatay sa broadcaster na si Percival "Percy Lapid" Mabasa at ang sinasabing middleman sa krimen na si Villamor.

Nabanggit din kung paano ipinag-utos ng ilang opisyal ng BuCor ang pagpatay kay Lapid at kung paano pinatay ang sinasabing middleman na si Villamor.

Ngayong araw kinasuhan ng murder ang mga sangkot sa pagpaslang kay Lapid at Villamor.

Ayon sa nagluluksang ama ni Cristito Palaña o mas kilala na Jun Villamor ngayong tukoy na ng mga awtoridad ang mga mastermind sa Percy Lapid murder at pagpatay sa kanyang anak na si Jun, dapat na hulihin ang mga sangkot bago pa makatakas at ibilanggo para mabigyan hustisya ang anak at ang brodkaster na si Percy.

"Gusto ko na, ngayon na nalaman na ang totoo, hulihin ang mga ito at ikulong para hindi na makasakit ng iba pang tao," aniya.

"Mahuli at mabilanggo para mabigyan ng hustisya ang anak ko," dagdag pa niya.

Sabi pa ng ama ni Villamor, walang mga konsensiya, matigas ang mga puso at hindi marunong maawa ang ilang opisyal ng New Bilibid Prison at ilang kumander ng bilangguan.

"Yan ang mga walang mga konsensiya, matigas ang mga puso at hindi marunong maawa," aniya.

Sa huling pag-uusap nila ng anak na si Jun noong Oktubre sinabi nito na nanganganib ang kanyang buhay sa loob ng bilangguan.

Samantala, kinumpirma ng pamilya ni Villamor na ililibing na ang mga labi nito noong Miyerkoles.

- ulat ni Ranulfo Docdocan

KAUGNAY NA ULAT

