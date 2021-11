Nagsagawa ng caravan ang mga tagasuporta nina Sen. Ronald "Bato" Dela Rosa at Sen. Christopher "Bong" Go nitong Sabado at Linggo. Kuha ni Undersecretary Astra Pimentel Naik

MAYNILA - Nagsagawa ng motorcade nitong weekend sa iba't ibang panig ng bansa ang mga taga-suporta ng presidential at vice presidential aspirants sa darating na halalan.

Sa Eastern Samar, nagsagawa ng 2 araw na caravan ang supporters nina Sen. Ronald "Bato" Dela Rosa at Sen. Christopher "Bong" Go, ang presidential at vice-presidential bet ng PDP-Laban (Cusi wing), nitong Sabado at Linggo.

Pinangunahan ni Gov. Ben Evardone ang isang parada ng mga sasakyan sa Eastern Samar noong Sabado. Mayroon ding nagsagawa ng parada sa Dumaguete City.

Ngayong Linggo, mayroon ding motorcade na isinagawa sa Metro Manila na nagsimula sa Pasay City.

Karamihan sa mga motorcade ay mukha lamang ni Go ang ipinapakita sa mga picture o tarpaulin.

Paliwanag ni PDP-Laban Cusi wing Secretary General Melvin Matibag, inisyatiba ito ng mga tagasuporta ni Go, pero ang caravan ay pagpapakita na rin umano ng suporta kay Dela Rosa at sa mga bahagi ng senatorial slate ng partido.

Sa isang pahayag, nanawagan si Go na ang pagbabakuna ang solusyon upang bumalik ang pamumuhay sa normal.

“Kaya para sa akin dapat walang pilitan. Ang importante makuha natin ang kumpiyansa at tiwala ng mga kababayan natin at ipaintindi sa mga tao ang kahalagahan ng pagbabakuna laban sa COVID-19 dahil ito ang tanging susi at solusyon para makabalik tayo sa normal na pamumuhay,” aniya.

“Hinihikayat ko ang gobyerno mula sa national hanggang sa lokal na bilisan at siguraduhing makarating ang bakuna sa bawat sulok ng bansa lalo na sa mga komunidad na pinaka-nangangailangan."

Sa Bataan naman, nagsagawa rin ng motorcade ang supporters ni Vice President Leni Robredo sa Mariveles, Limay, Orion, Pilar, Morong, Samal, Abucay, Orani, at Dinalupihan.

Lumibot naman sa Cebu si Manila Mayor Isko Moreno Domagoso, ang presidential bet ng Aksyon Demokratiko, mula Biyernes hanggang Sabado.

Nangako si Domagoso sa mga may-ari ng maliliit na negosyo na babawasan ang tax ng petroleum at kuryente kung sakali siya ay manalo.

“Natutuwa kami dahil sa tulong ninyo (mga opisyal) ay nakikita namin ang tao. Ako kasi, ang gusto ko tao, makinig sa tao at mapakinggan sa tao ang kanilang suliranin o pangarap sa buhay. Gusto namin makasama ang mga tao,” aniya.

“Huwag kayong susuko, may awa ang Diyos, makakaraos din tayo. We will be there for you. Tandaan niyo yan," mensahe niya sa publiko.

Nangako rin si Domagoso na mamumuhunan ang kaniyang administrasyon sa information technology infrastructure, partikular sa internet connectivity.

Pinuri naman ni dating senador Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang gobyerno sa pagbaba nito ng Metro Manila sa Alert level 2.

“Umaasa tayo na marami pang negosyo ang magbubukas dahil sa maluwag na alert status at mas marami ang lumalabas na tao para tangkilikin ang mga negosyo,” sabi ni presidential aspirant.

“Matagal na po kaming kaisa ng pamahalaan at nang nakararami na itong pagbabakuna ang pinaka-matibay nating sandata laban sa COVID."

Si Sen. Manny Pacquiao ay dumaan sa Legazpi Sunday Market sa Makati, Linggo ng umaga. Sa isang pahayag, nagpahiwatig ito na magiging istrikto siya sa mga taong makakatrabaho niya sakaling palarin sa halalan sa pagkapangulo.

Sa kanilang pakikisalamuha sa mga taga-Laguna nitong Sabado, sinabi ni Sen. Panfilo "Ping" Lacson at Sen. Vicente "Tito" Sotto III, ang magka-tandem sa presidential and vice presidential race sa susunod na taon, na dapat pinipili ng mga botante ang tulad nilang may matagal nang karanasan sa serbisyo publiko.

Ang listahan ng 97 taong nag-file ng kandidatura sa pagka-pangulo ay mababawasan pa sa mga susunod na linggo, ayon sa Comelec, kapag nag-deklara na sila ng mga nuisance candidates.

Ang opisyal na simula ng pangangampanya ng mga kandidato sa mga national position ay sa ika-8 ng Pebrero 2022.

