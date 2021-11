Nakumpiska ng mga pulis noong Nobyembre 5, 2021 ang kahon-kahon ng mga pekeng sigarilyo sa Barobo, Surigao del Sur. Retrato mula sa Caraga police

Aabot sa P660,000 halaga ng pekeng sigarilyo ang nakumpiska habang 4 na suspek ang naaresto sa entrapment operation sa Barobo, Surigao del Sur, sabi ng pulisya.

Ayon kay Brig. Gen. Romeo Caramat Jr., direktor ng Caraga region police, pawang mga taga-Davao City ang 4 na suspek na naaresto sa operasyon noong Biyernes sa Barangay Poblacion.

Noong Oktubre, nakumpiska rin ng mga awtoridad sa Surigao City ang P255,000 halaga ng pekeng sigarilyo.

"The chase after traders involved in selling counterfeit products will continue," ani Caramat.

Mahaharap ang mga suspek sa kasong paglabag sa Republic Act (RA) No. 8293 o Intellectual Property Code of the Philippines at RA No. 7394 o Consumer Act.

— Ulat ni Charmane Awitan

