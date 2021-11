Binakunahan kontra COVID-19 ang mga dati umanong miyembro ng New People's Army sa Impasugong, Bukidnon. Retrato mula sa 8th Infantry Battalion

Aabot sa 19 na dating miyembro ng mga rebeldeng grupo ang nabakunahan kontra COVID-19 sa Impasugong, Bukidnon, sabi ngayong Linggo ng militar.

Ayon sa 8th Infantry Battalion (IB) ng Philippine Army, sa pakikipagtulungan nila sa municipal health officer ng Impasugong, nabigyan ng unang dose ng Sinovac vaccine ang 17 dating miyembro ng Communist Party of the Philippines-New People's Army (CPP-NPA) habang 2 naman ang nakakumpleto ng kanilang mga bakuna.

Nagpapasalamat si alyas "Ambo," isa sa mga dati umanong rebelde, dahil sa bakunang ibinigay sa kanila, sabi ni 8IB sa isang pahayag.

"This is a proof that our government is serious in its vow to help those who will return to the folds of the law. I also believe that we should not be afraid of the vaccines because the government will not give it to us if it will harm us," sabi ni "Ambo," na isa rin umanong COVID-19 survivor, sa lokal na wika.

Ang pagbabakuna sa mga dating rebelde ay isang paraan upang makabalik sila nang may proteksiyon laban sa COVID-19 sa kanilang mga komunidad at pamilya, ayon kay Lt. Col. Edgardo Talaroc Jr., commander ng 8th IB.

Nauna nang nagbabala ang CPP sa mga NPA fighter laban sa alok na bakuna ng militar kapalit ng pagsuko.

Naniniwala ang CPP na bahagi ang alok na bakuna sa patuloy na "suppression" o pagpigil ng pamahalaan sa "insurgency" o pag-aalsa ng mga rebelde.

Nasa 28.7 milyon na ang fully vaccinated kontra COVID-19 sa bansa, batay sa pinakahuling tala ng pamahalaan. Nasa 33.7 milyon naman ang mga nakatanggap ng unang dose.

RELATED VIDEO

Watch more on iWantTFC