Libu-libong supporters ni dating senador Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. ang lumahok sa isang motorcade sa Ilocos Sur, Linggo ng umaga.

Ayon sa isa sa mga organizer na si Kervin King nasa 7,000 vounteer at tagasuporta ni Marcos para sa kandidatura nito sa pagka-Presidente sa Halalan 2022 ang lumahok sa caravan.

"Napaka-importante ito sa amin kasi we just showed BBM na ang mga Ilocano ay very supportive sa kanyang candidacy sa pagiging pangulo," sabi ni King.

Para naman kay Ilocos Sur Board Member at Kilusang Bagong Lipunan (KBL) National President Efren Rafanan na isa rin sa mga organizer, ang motorcade ay patunay na mas buhay na buhay at mas lumalakas ang tinatawag na "Solid North".

"This is to show the Ilocano support particularly the province of Ilocos Sur to BBM that here in the province, the solid north power is still there," sabi ni Rafanan.

Dagdag din ni Rafanan na patikim pa lang ito at may mga susunod pang mas malawak na ganitong activity sa Ilocos Region hanggang sa Metro Manila.

Tungkol naman sa kritiko at pilit pumipigil sa kandidatura ni Marcos, sabi ni Rafanan na indikasyon lamang ito na si Marcos ay ang pinakamalakas na kandidato sa pagpakapangulo sa Halalan 2022.

Nais ipa-diskwalipika ng ilang grupo si Marcos dahil na-convict ito sa kasong tax evasion noong 1995.

Na-convict si Marcos dahil sa di nito pag-file ng mandatory income tax returns mula 1982 to 1985, at hinatulan ito na magbayad ng penalty pero hindi na ipinakulong ng Court of Appeals.

- ulat ni Grace Alba