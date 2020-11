Toll gates ng NLEX sa Pampanga, binarikadahan ng mga quarry truck

SAN SIMON, Pampanga - Binarikadahan ng mga quarry truck nang halos 2 oras ang mga toll gate sa North Luzon Expressway (NLEX) sa Pampanga na nagbunga naman ng abala sa maraming motorista, Sabado ng umaga.

“Nandito tayo para makiusap sa mga truckers natin. Nakiusap po ako sa kanila na pullout na tayo, na maraming naapektuhan,” pahayag ni Pampanga Gov. Dennis Pineda.

Alas-6 ng umaga nang isa-isang hinarangan ng mga truck na kasapi ng Pampanga Trucks and Haulers Association ang entrance at exit points ng NLEX toll gates sa San Simon, San Fernando City, Mexico, Angeles City, at Dau, Mabalacat City.

Paraan umano nila ito para ipaabot sa pamunuan ng NLEX ang kanilang protesta lalo’t dalawang buwan na silang hindi pinapayagang makapasok sa nasabing expressway.

Nauna nang ipinagbawal ng NLEX ang malalaking truck dahil sa mga pagkukumpuni sa isang viaduct sa lugar.

"Siguro ipinakita lang nila ang pagbabale-wala ng NLEX management sa mga truckers natin. Hindi na lang nila inisip na sa kada araw na binabagalan nila ang pagbigay ng solusyon sa problema dito, ang daming nahihirapan, ang daming nagugutom na truck drivers na hindi makabiyahe dahil sa bagal ng sistema ng NLEX,” sabi ni Pineda.

Inirereklamo umano ng mga trucker ang mabagal na usad ng NLEX sa pagpapalabas ng allowable weight para sa kanila kahit pa handa naman silang lahat na sumunod.

“Sabi nila bibigyan nila ng permit ang lahat ng nag-cut ng sidings, until now wala pa rin po. Willing na lahat po sumunod sa gusto nila, pero timbang na lang ang pinag-uusapan, dapat pa ho pa ba tayong tumagal ng buwan sa pag-uusap? Papano ho ang ekonomiya ng Pampanga? Papano ang pangangailangan ng Metro Manila sa mga goods na dala-dala ng mga truckers na ito,” sabi ni Pineda.

Matapos ang isa’t kalahating oras na pagharang, isa-isa nang nag-alisan ang quarry trucks sa daan at unti-unti nang umusad ang takbo ng mga sasakyan.

Malaking bagay ang quarry para sa Pampanga na pinagkukuhanan hindi lang ng pondo ng probinsya, kundi maging ng kabuhayan ng maraming kabalen.



“Ang bumibiyahe nating trucks sa every day coming from Pampanga ‘di bababa ng 2,000,” sabi ng gobernador.

Hinihintay pa hanggang ngayon ang pahayag ng NLEX sa nangyaring protesta ng mga driver.