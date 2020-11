Relasyong PH-US matatag pa rin sa kabila ng mga hamon: analyst

Ang Eisenhower Executive Office Building sa White House sa Washington, U.S., November 4, 2020. Tom Brenner, Reuters

MAYNILA--Mananatiling matatag ang relasyon ng Pilipinas at America kahit sino pa ang manalo sa halalan sa Estados Unidos, ayon sa isang political analyst.

“Kahit na si [Joe] Biden pa ang manalo, ang No. 1 na dapat isipin ng Pilipinas ang national interest niya hindi nagbabago kahit sinong nakaupo sa White House,” sabi ni Prof. Aries Arugay ng Department of Political Science ng University of the Philippines.

Sa panayam sa TeleRadyo, Sabado ng umaga, sinabi ni Arugay na magkakaroon pa rin ng mga hamon sa pagtugon sa key issues na maaaring ilatag muli laban sa Pilipinas ng mga kaalyado ni Biden sakaling siya ang mahalal na bagong pangulo ng America.

Naka-ambang manalo sa halalan sa America si Biden matapos na mangunguna sa ilang battleground states laban kay US President Donald Trump.

“Alam natin that Biden will rely on his Democratic party allies at alam natin na medyo maingay yung ibang democratic senators sa kalagayan ng Pilipinas sa ngayon,” sabi ni Arugay.

Magugunitang may ilang Democrat senators ang nagsulong para palayain si De Lima na kinasuhan kaugnay sa droga. Kasama na rin aniya dito ang usaping tungkol sa isyu ng human rights at press freedom sa bansa.

“Ang magandang bantayan dito, ano ang magiging reaksiyon ng administrasyong Duterte kasi mas importante kung paano sila magre-react kasi alam na nating maaaring mangyari yun. Will the government be very antagonistic towards the criticisms, to the point that it is ready to really have negative consequences to the overall relations?” tanong niya.

Pero dahil may mas malaki at importanteng isyu ng COVID-19 pandemic ang kinakaharap ngayon sa buong mundo, dapat aniyang maging “tempered” ang maging tugon ng gobyerno.

“Kung makakatulong ang America sa response ng Pilipinas, sa tingin ko yung reaksiyon sa mga issues tulad ng human rights, sa opposition siguro dapat tempered on the part of the Philippines, lalo na kung ito ay tumitingin at humahanap ng tulong sa America para sa ating COVID response,” paliwanag ni Arugay.

Para kay Arugay, mas maganda pa rin kung may pagpilian pa rin na mga source ng bakuna hindi lamang mula sa China o Russia.

“Sa tingin ko yung ating long standing na relasyon sa America baka maging importanteng anggulo yun kung sino bibigyan ng America ng susunod itong vaccine at sino yung mauuna, sino mapa-prioritize” sabi niya.

Pagdating naman sa isyu ng West Philippine Sea, naniniwala si Arugay na gagamit ng kaalyado si Biden tulad ng ASEAN sa pag-engage nito sa China.

“Sa tingin ko, sa parte natin, maganda rin na yung relasyon natin sa ibang bansa ay iayos din natin at hindi lang ang sa America para pag nagkaroon ng multilateral effort sa South China Sea hindi tayo maiiwan,” dagdag ng analyst.

Kung mananatili umanong distracted si Biden sa domestic problems ng US, baka mahirapan itong isulong ang presensiya ng America sa Asya, lalo na sa South China Sea.

“Kahit may challenges sa gobyerno ng parehong bansa, yung relasyon ng mga lipunan, ng mga tao, between Americans and Filipinos, matatag pa rin,” sabi niya.