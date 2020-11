Ilang Metro Manila LGU inihahanda na ang pamamahagi ng Christmas packs

Watch more in iWantTFC

MAYNILA--Naghahanda na ang ilang local government unit sa Metro Manila sa pamamahagi ng Christmas packs para sa kanilang residente habang may coronavirus disease (COVID-19) pandemic.

Nasa 240,000 Christmas bags ang inilaan ngayong Pasko ng Makati LGU na naglalaman ng noche buena items at iba pang pangangailangan.

Ang bago ngayon sa Christmas packs ng Makati, ayon kay Mayor Abby Binay, sinamahan na ito ng face shield lalo pa’t required sa maraming establisimyento ngayon ang magsuot nito bilang karagdagang proteksyon sa COVID-19.

Hindi rin tulad dati na pupuntahan sa city hall o barangay ang mga pamaskong handog, ngayon ay mala-Santa Claus ang mga empleyado ng lungsod na ihahatid ang mga regalo sa bahay.

Mismong ang dating alkalde ng Makati at dating vice president Jejomar Binay ang naglabas ng pahayag na dapat samahan ng face mask at face shield ang mga relief goods ngayong may pandemya.

Sa Maynila naman, sinimulan na rin ang proseso ng acquisition ng Christmas food packages para sa 650,000 na residente.

Bukod sa Christmas food packs, may matatanggap pa ang mga senior citizen na karagdagag limang kilong black o red rice na bibilhin sa Mindanao. -- Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News