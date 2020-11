Coast Guard tumatanggap ng donasyong ihahatid sa Catanduanes

Ibinababa ng mga kawani ng Philippine Coast Guard ang relief goods mula sa BRP Gabriela Silang sa Virac, Catanduanes. Larawan mula sa Philippine Coast Guard Facebook page

MAYNILA - Bukas ang headquarters ng Philippine Coast Guard sa mga gustong magpaabot ng tulong para sa mga nasalanta ng bagyong Rolly sa lalawigan ng Catanduanes.

“Sana kung madala niyo bukas yung mga gusto n’yong ipadala sa headquarters, open po yung headquarters, yung public affairs office, tinatanggap namin yun. Irerekord naman ng mabuti yun at sasabihan naman ang aming mga staff doon sa Catanduanes i-coordinate sa mga kamag-anak,” ani Commodore Armand Balilo.

Marami aniyang mga nagpapakisuyo sa kanila na makapagpadala ng mga kinakailangan ng mga kamag-anak na nasalanta ng bagyong Rolly.

“May mga nagpadala ng mga bigas para sa kamag-anak, merong mga hygiene kits, pagkain—tatanggapin namin yan hanggang hindi nakakaalis ang barko,” sabi niy Balilo sa panayam sa TeleRadyo.

Pabalik na ng Metro Manila ang BRP Gabriela Silang matapos na maghatid ng relief goods sa Catanduanes.

“Pagdating mamaya, yung mga relief na nakalap namin, and of course meron pa ring DSWD (Department of Social Welfare and Development) pati yung World Vision kapartner na rin natin, tutulak ulit yan pa Catanduanes at ang bulk po niyan ay food packs at hygiene kits at nag solicit din po kami ng mga flashlights and batteries,” dagdag ni Balilo.

Sa Facebook page ng PCG, nakasaad doon na ang sunod na paglalayag ng kanilang barko papuntang bayan ng Virac, Catanduanes ay sa Nobyembre 9 o 10.

Sa mga organisasyon o indibidwal na nais magpadala ng tulong tulad ng bigas, tubig, delatang pagkain, flashlights at batteries, at hygiene kits ay maaaring makipag-ugnayan lamang sa Coast Guard Public Affairs sa mobile number na 0927 560 7729.