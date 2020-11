Aplikasyon para sa jobs program ng DOLE, bukas na online

MAYNILA - Inanunsyo ng Department of Labor and Employement (DOLE) nitong Biyernes na mas pinadali na ang proseso ng aplikasyon para sa tulong pinansiyal sa mga manggagawang nawalan ng trabaho mula sa formal sector dahil sa epekto ng COVID-19 pandemic.

Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, nakabuo na sila ng online system para mapadali ang pagpasa ng mga aplikasyon ng mga benepisyaryo ng COVID-19 Adjustment Measures Program o CAMP.

Sinabi ni Bello na bukod sa mas efficient ang proseso ng aplikasyon, idinisenyo ang online application system para mabawasan ang physical contact ng mga aplikante at tauhan ng DOLE bilang pagsunod na rin sa rekomendasyon ng Inter-Agency Task Force on Emerging Infectious Diseases and the Department of Health.

Maaaring ma-access ang naturang online application system ng DOLE dito.

Ayon sa DOLE, kailangan lamang sundan at kumpletuhin ng mga aplikante ang proseso ng aplikasyon online.

Maaaring mag-apply dito ang mga establisimyentong apektado ng pandemya, gayundin ang mga establishment na accredited ng Department of Tourism at ang mga manggagawang nawalan ng trabaho o mga pansamantalang natanggal sa trabaho.

Ang mga establisimyentong mag-a-apply online ay kailangang mayroong ERS account o mag-register muna para makapag-apply.

Para naman sa mga manggagawang nawalan ng trabaho, kailangan lamang sagutan ng aplikante ang mga impormasyong hinihingi ng DOLE.

Ang mga benepisyaryo ng CAMP program ay maaari nang masundan kung ano na ang estado ng kanilang aplikasyon sa internet.

Sa ilalim ng CAMP program, maaaring makatanggap ang benepisyaryo nito ng tig-P5,000 financial assitance mula sa pondo ng pamahalaan sa ilalim ng Bayanihan 2.

Nag-isyu na rin ang DOLE ng Department Order (DO) No. 218, Series of 2020, o Guidelines sa implementasyon ng COVID-19 Adjustment Measures Program sa ilalim ng BAYANIHAN to Recover as One Act.