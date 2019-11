4 persons of interest tinukoy sa pagpatay sa tauhan ng DOLE

MAYNILA - Pinaghahanap na ang 4 na persons of interest sa pamamaril sa isang babaeng empleyado ng Department of Labor and Employment (DOLE) noong Lunes.

Iprinisenta nitong Huwebes ni Metro Manila police chief Brig Gen. Debold Sinas ang mga CCTV footage sa pagpatay kay Helen Dacanay.

Makikita sa footage na minanmanan ng mga suspek ang biktima bago siya pinagbabaril ilang metro lang ang layo sa DOLE Field Office kung saan nagtatrabaho ang biktima bilang senior labor employment officer.

Bagamat may ilang testigo na, nakiusap ang Manila Police District at Metro Manila Police sa mga nakakita sa krimen na magbigay ng impormasyon sa mga awtoridad.

Inaalam pa ang motibo sa pagpatay.