MAYNILA -- Umakyat na sa lima ang bilang ng mga nasawi sa aksidente noong Undas sa Barangay Bucal, Calamba City, Laguna.

Kinupirma ni Cecilia Lirio na pumanaw na rin sa ospital noong Sabado ng hapon ang kaniyang 12-anyos na pamangkin na si Alyssa Joy Palupit.

Nanatili namang nagpapagamot sa ospital ang natitira na lamang buhay sa pamilya Palupit -- ang 9-taong gulang na si Ayesha Gillian.

Una nang nasawi ang mag-asawang Gilbert at Aileen Palupit at mga anak na may edad 11 at 4 na taong gulang matapos salpukin ng humaharurot na pick-up truck ang sinasakyan nilang traysikel habang patungo sa Sariaya, Quezon para sana magbakasyon.

Ayon naman kay Police Major Dennis Aguilar, deputy chief of police ng Calamba City at chief investigator, nagsampa na rin sila ng reklamong paglabag sa Anti-Drunk Driving Act laban sa driver ng pick-up truck.

Dagdag pa ni Aguilar, base sa blood test, positibo ito sa alcohol pero kung ilang percentage ito ay hindi pa nila matukoy dahil kailangan pa nilang i-convert ito sa reading ng breath analyzer.

Nanatili pa rin sa ospital ang naturang drayber kaya hindi pa mailipat ng detention facility, dahil ayon kay Maj. Aguilar ay lagi umanong humihirit ng hospital confinement extension ang naturang pasyente.

