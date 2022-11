Retrato mula sa Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of Guadalupe

Nilooban ng hindi pa nakikilalang salarin ang isang simbahan sa Pagsanjan, Laguna, kung saan nakuha ang P50,000 halaga ng donasyon.

Bandang alas-6:30 ng umaga nitong Sabado nang matuklasan ng mga tauhan ng Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of Guadalupe sa Barangay Poblacion Uno ang insidente, kung saan sinira ng magnanakaw ang tabernakulo at kinuha ang Sacred Host.

Ayon sa imbestigasyon ng Pagsanjan police, nakapasok ang salarin sa pamamagitan ng pag-akyat sa pader sa likod at saka dumaan sa bintana ng chapel.

Nang makapasok, winasak ang pinto ng parochial office, hinalungkat ang mga gamit, at tinangay ang lamang pera ng donation box na tinatayang nagkakahalaga ng P50,000 at isang cellphone.

Natagpuan naman ang nawawalang mga Sagradong Ostiya sa likod ng altar.

Ayon sa pahayag ng simbahan, ipinagpaliban muna ang mga Misa ngayong Linggo at maglalabas na lang ng dagdag na announcement tungkol sa insidente.

— Ulat ni Ronilo Dagos

RELATED VIDEO

Watch more News on iWantTFC