Matumal pa rin ang kita ng ilang tsuper sa gitna ng pagpapatupad ng dagdag-kapasidad sa mga sasakyan sa Metro Manila. ABS-CBN News

MAYNILA—Nananatili pa ring matumal ang kita ng ilang tsuper sa ika-2 araw ng pagapaptupad ng dagdag-kapasidad sa mga pampublikong sasakyan.

Sa University Belt — na dating buhay na buhay na ruta dahil sa dami ng mga pasaherong estudyante — nananatiling matamlay ang biyahe. Matatandaang wala pang face-to-face classes dahil sa banta ng pandemya.

"Matumal talaga kasi wala pong estudyante po. Antaas po ng krudo eh. Wala naman hong estudyante, 'yun ang nakakatulong sa'min sa dagdag kita po. Walang madampot sa kalsada, dito lang talaga abang-abang lang," kuwento ng tsuper na si Gilbert Ibanez.

Isang oras ang inaabot minsan bago makasalang kada araw.

"Isang oras mahigit bago ka makasalang, ito pangalawang salang ko palang ito. Dati mabilis. Umaga pa lang nakakalima na, umaga hanggang tanghali nakakalima na kami," ani Noel Ballares, isa ring tsuper.

“Mahina pa rin ang biyahe namin. Kahit 70 percent wala pa rin, ganu'n pa rin. Walang pababago. Kaunti pa rin, hindi gaya ng dating biyahe namin. Sa ngayon, mahina biyahe namin tapos mataas pa krudo.”

Nagpapasalamat man sa dagdag na pasahero, daing din ng mga tsuper ang dagdag-singil sa langis.

Sa Teleradyo, sinabi ni Employers Confederation of the Philippines President Sergio Ortiz-Luis na mistulang hindi napag-isipan ang implementasyon ng dagdag-kapasidad sa transportasyon.

"Hanggang ngayon, 'yung transportasyon hindi pa rin naso-solve. Bigla na lang all of a sudden ako nagulat after all this time," ani Luis.

"Ang remedyo nila sinasabi para kumita 'yung mga drivers gagawin mo nang 100 percent 'yung mga pasahero or at least 70 percent ngayon. Bakit mo ipatutupad 'yung mga regulasyon d'yan kung hindi ka nakahanda, after all this time hindi alam ng DOTr kung ano gagawin nila para maibsan itong problema. Hindi napag-isipan at hindi handa.”

Umaabot na sa 200 sasakyan ang nasita sa unang araw ng pagpapatupad ng 70-percent seating capacity rule.

Ayon sa Land Transportation and Franchising Regulatory Board, inaasahan na sa susunod na linggo ilalabas ang fuel subsidy para sa mga tsuper. — Ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News