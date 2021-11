MAYNILA—Natuwa ang ilang pamilya na nakakalabas na sila ng bahay ngayong pinapayagan nang lumabas ang mga menor de edad sa ilalim ng Alert Level 2.

Maaari na rin silang makapasok, bagay na ikinatuwa ng ilang bata, gaya ni Vincent Kwan We Teo.

"I'm sick and tired of staying home. I can finally spend time. I'm afraid, but I'm cautious naman," aniya.

Ang pamilya naman na mula Caloocan City, dumayo ng Quezon Memorial Circle para mag-picnic.

"Masaya kami kasi first uli naming mag-bonding after ilang years na talagang nasa bahay kami," ani Chris Echaves.

Naniniwala ang ilang magulang na mahalaga para sa mental health ng mga bata ang pamamasyal para hindi lang puro gadgets at modules ang inaasikaso sa bahay.

Ibayong pag-iingat na lang daw para hindi makakuha ng mga sakit.

"Masaya ang mga bata, nakakalabas sila. Iniisip nila sa bahay palagi na lang tahimik. Ginagawa nila sa bahay kain, tulog, laro, mag-module. Na-boring sila," anang mamamasyal na si Roselyn Dela Torre.

Ikinatuwa rin ng ilang vendor ang pagdami ng mga namamasyal.

Babala naman ng ilang doktor gaya ni Dr. Aileen Espina ng Healthcare Profssionals Alliance na dapat sundin pa rin ang public health and safety protocols.