Arestado ang isang babae matapos tumanggap umano ng delivery ng milyong-milyong pisong halaga ng party drugs sa Quezon City nitong Biyernes.

Ayon sa Bureau of Customs, may dumating na shipment mula Brussels, Belgium at dumaan ito sa physical examination pagdating sa Clark.

Nakadeklara na bedsheets, ladies bags, relo, sapatos at damit ang naturang shipment. Pero napansin ng customs examiner na tila may nakatago sa mga bedsheets.

Nang inspeksiyunin, dito na nakita ang mga colored tablets at base sa sweeping ng K9 unit, naberipika na droga ito.

P16.9-M na halaga ng ecstasy tablets na nakatago sa shipment ng kumot, nasabat sa Clark. Babaeng tumanggap ng delivery, huli sa QC.

📷Bureau of Customs pic.twitter.com/fh8Kaqh46c — Jekki Pascual (@jekkipascual) November 5, 2021

Aabot sa 9,917 ecstasy tablets ang nakita sa shipment at nagkakahalaga ito ng halos P16.9 million kaya nagkasa ng controlled delivery operation ang customs, PDEA at mga pulis sa address na nakalagay sa shipment.

Pinuntahan ng awtoridad ang delivery address sa Barangay Tatalon sa Quezon City at hinuli ang babae kung saan nakapangalan ang shipment.

Tuloy-tuloy pa rin ang operasyon ng BOC laban sa smuggling lalo na sa ilegal na droga.