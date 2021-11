MAYNILA—Nilinaw ng Department of Health (DOH) nitong Sabado na walang dapat ikabahala sa pagdami ng non-COVID cases sa mga ospital ngayong bumababa naman ang bilang ng mga pasyenteng may COVID-19.

Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire, stable ang paggamit ng non-COVID beds at patuloy ring pinalalawak ang kapasidad nito.

“If we try to look at the occupancy in our hospitals right now, nakita po natin na patuloy na bumababa ang admissions for COVID cases. And nakikita naman ho natin stable naman po at hindi po ganoon kataasan ang occupancy naman natin sa non-COVID beds," paliwanag ni Vergeire.

“Sa ngayon po, wala naman tayong dapat ikabahala. Tayo po ay dapat magtuloy-tuloy pa rin to expand the number of beds both for COVID and non-COVID cases."

Sa naunang panayam ng ABS-CBN News, sinabi ni Dr. Benjamin Campomanes, executive vice president at chief medical officer ng St. Luke’s Medical Center, na dumarami sa kanila ang mga non-COVID patients.

Aniya, natural lang ito para sa ibang mga pasyenteng umiiwas muna sa pagpunta sa mga ospital noong marami ang kaso ng COVID-19.

“Dumadami ‘yung non-COVID because those who waited for a long time are now coming in to the hospital to have treatment,” saad ni Campomanes.

Ayon kay Dr. Fritz Famaran, and medical chief ng Jose N. Rodriguez Memorial Hospital, binubuksan na ngayon ang outpatient department ng ospital para tugonan ang mga non-COVID patients.

“At the moment, the number of patients dramatically decreased,” ani Famaran.

"Dati umaabot ako ng mga 400 plus over 520 beds," dagdag niya.

Parehas ang sitwasyon sa Ospital ng Imus sa Cavite kung saan umaabot na rin sa 90 porsiyento hanggang 100 porsiyento ang mga non-COVID patients sa emergency room at ward, ayon kay Jennifer Roamar, ang chief of clinic ng pagamutan.

Sa bayan ng Tanza, Cavite, sinabi ni municipal health officer Dr. Ruth Panzalan na bumaba na rin ang mga pasyente ng COVID-19 sa ospital kaya nabibigyan ng pagkakataon ang ibang magpatingin din.

“Dati, hindi nga lahat ma-admit dahil occupied ng mga COVID cases. At present, hindi na full house kaya naa-admit na nila ngayon ‘yung non-COVID cases,” ani Punzalan.

Sa General Santos City, nasa 48 porsiyento hanggang 50 porsiyento naman ang paggamit ng ospital.

Pero hinimok ni Dr. Lalaine Calonzo, assistant city health officer at pinuno ng City Epidemiology and Surveillance Unit ng GenSan, ang publiko na ipagbigay-alam pa rin sa kinauukulan kung may nararamdaman silang sintomas.

Dapat din aniyang sumailalim sa RT-PCR test ang mga nagpositibo sa antigen test para sa kumpirmasyon nang sa gayon ay malaman ang tunay na sitwasyon sa lugar.

“If they don’t have the confirmatory test, hindi na sila nagiging part doon sa ating confirmed cases dahil hindi naman natin iyon naita-tag,” saad ni Calonzo.

“Natatakot. Siyempre, iniisip nila na ‘pag rapid antigen positive kami, almost 99 percent positive sila sa RT-PCR so mata-tag sila.”

Inaasahan ang dagdag-kapasidad sa mga establisimyentong bukas na at papayagan pa ang mas maraming tao, partikular na ang mga bata, na lumabas habang Alert Level 2 sa Metro Manila.

Nagbabala naman si Vergeire na ang patuloy na pagbalewala sa health protocols kontra COVID-19 ay puwedeng maging dahilan ng pagsirit ng mga kaso sa katapusan ng taon.

PANOORIN

Watch more on iWantTFC