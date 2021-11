MANILA - The Professional Regulation Commission (PRC) announced on Friday that 134 out of 369 passed the Chemist Licensure Examination and 1,074 out of 1,322 passed the Chemical Technician board exams last October.

Mac Ivan Dominic Catipon Fang of Ateneo De Manila University topped the Chemist Licensure Examination with an 87.50 percent rating.

RANK NAME SCHOOL RATING(%) 1 MAC IVAN DOMINIC CATIPON FANG ATENEO DE MANILA UNIVERSITY-Q.C. 87.50 2 RAFAEL KYLE BASUEL BITANGCOR ADAMSON UNIVERSITY 86.75 3 CHERRYLENE MANALO BOLANTE UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES-LOS BAÑOS 85.85 4 LEVENT BLESS BONIFACIO AQUINO MAPUA UNIVERSITY (FOR M.I.T.) - MANILA 85.15 5 CLINT ALLEN MARGALLO REYES NOTRE DAME OF MARBEL UNIVERSITY 85.05 6 JAVEN LLOYD ALGODON OIRA MINDANAO UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY-CDO 84.95 7 JASPER JORY MARCOS EUGENIO UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES-LOS BAÑOS 84.80 8 JERWIN COLLADO QUIRANTE UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES-LOS BAÑOS 84.25 9 VICTORIA AGATHA BALBIERAN BERMUDEZ UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES-MANILA 83.15 ADRIAN JOSIAH TAN CHENG UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES-MANILA 83.15 10 JHENICA JADE TE TAN UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES-MANILA 82.95

Mary Dorothy Dumancas Dinampo of Cebu Institute Of Technology - University meanwhile topped the Chemical Technician.

RANK NAME SCHOOL RATING(%) 1 MARY DOROTHY DUMANCAS DINAMPO CEBU INSTITUTE OF TECHNOLOGY - UNIVERSITY 92.00 2 IVAN JAN PAMPLONA ROMERO CENTRAL PHILIPPINE UNIVERSITY 91.00 ED RYAN MAGAIPO RUALES CEBU INSTITUTE OF TECHNOLOGY - UNIVERSITY 91.00 3 RENAN PANES BILAN CENTRAL PHILIPPINE UNIVERSITY 90.50 REI JEUZ CADAO DEL MUNDO ADVENTIST UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES 90.50 ARVIN JOHN CARBONELL VILLANUEVA SAINT LOUIS UNIVERSITY 90.50 4 MARINA AJERO LOVERANES BICOL UNIVERSITY-LEGAZPI 90.00 5 ROMEO ARAZO BULILIS EASTERN VISAYAS STATE UNIVERSITY (for.LIT)TACLOBAN 89.50 AMYZZ PEPITO CENIZA MINDANAO STATE UNIVERSITY-ILIGAN INSTITUTE OF TECH. 89.50 JOHN CARLO BALDEVISO CONIENDO UNIVERSITY OF SAINT LA SALLE 89.50 JAVEN LLOYD ALGODON OIRA MINDANAO UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY-CDO 89.50 DUANE JIOVANI MORISS BAYAGNA OMBIGA XAVIER UNIVERSITY 89.50 APRIL JOY ALMARIO ZULIETA BICOL UNIVERSITY-LEGAZPI 89.50 6 PATRICK AARON REBUCAS GONZAGA UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES-LOS BAÑOS 89.00 CHARMAINE CAÑA HORTADO CEBU INSTITUTE OF TECHNOLOGY - UNIVERSITY 89.00 ANABELLE OBRERO LAYNESA BICOL UNIVERSITY-LEGAZPI 89.00 KRISTINE MAY AGUSTIN SUAREZ CENTRAL LUZON STATE UNIVERSITY 89.00 CHESTER ROMERO YADAO UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES-LOS BAÑOS 89.00 7 DANICA MARA DESPABILADERAS GAYARES UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES-LOS BAÑOS 88.50 WINSTON JOSE TINGAL NIETES UNIVERSITY OF SAN CARLOS 88.50 JELMAR CATEQUISTA SANTIBAÑEZ COLEGIO SAN AGUSTIN-BACOLOD CITY 88.50 8 KRISTIAN JUDE IBAÑEZ BORRES MAPUA UNIVERSITY (FOR M.I.T.) - MANILA 88.00 MARK JULIUS MAGLUNOG CASAL UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES-LOS BAÑOS 88.00 ANGELA MAE LUCAS CONCEPCION UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES-LOS BAÑOS 88.00 KEITH DANIELLE FRAGILE DELA CRUZ UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES-LOS BAÑOS 88.00 ROWELL SERAC LAMASON CENTRAL PHILIPPINE UNIVERSITY 88.00 KIMBERLY MATEDIOS BICOL UNIVERSITY-LEGAZPI 88.00 SHEENA MAE CASPILLO MENDOZA MINDANAO UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY-CDO 88.00 MIGUEL LOUIS MARQUEZ NUEZ CEBU INSTITUTE OF TECHNOLOGY - UNIVERSITY 88.00 NICOLLEN NATINDIM OLAMIT MINDANAO UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY-CDO 88.00 KEZIAH PARILLA PADERANGA XAVIER UNIVERSITY 88.00 PAQUITO ENCLONAR RELOX JR UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES-MINDANAO 88.00 ERNEST TROY BASCOGUIN SAQUIBAL CENTRAL PHILIPPINE UNIVERSITY 88.00 CHARMANE LIZETTE SALAMAT TARCENA MAPUA UNIVERSITY (FOR M.I.T.) - MANILA 88.00 JAREN URRIQUIA TULIPAN UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES-LOS BAÑOS 88.00 9 RHEYNALIE IÑIGO BADO SAINT LOUIS UNIVERSITY 87.50 HAROLD BOBER BIGAY BICOL UNIVERSITY-LEGAZPI 87.50 VERGEL BADEO CABIDOG EASTERN VISAYAS STATE UNIVERSITY (for.LIT)TACLOBAN 87.50 LISETTE TABARANGAO CATANGUI BICOL UNIVERSITY-LEGAZPI 87.50 ARVEE JAE ORENSE DIMACULANGAN UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES-LOS BAÑOS 87.50 ROCKY RAMENTO ESTOQUE MARIANO MARCOS STATE UNIV.-BATAC 87.50 JOSHUA RYAN CANCERAN GUADINES UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES-LOS BAÑOS 87.50 JOEFLOR JOSEPH PANGNGAY SAINT LOUIS UNIVERSITY 87.50 ABIGAIL GUTIERREZ PEREZ SAINT LOUIS UNIVERSITY 87.50 PATRICE ALYX OMAMALIN PINATIL CEBU INSTITUTE OF TECHNOLOGY - UNIVERSITY 87.50 PATRICK CARTA SUAREZ UNIVERSITY OF SOUTHERN MINDANAO-KABACAN 87.50 KATHLEEN LOU ACOBA TAPANG UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES-LOS BAÑOS 87.50 10 NAJEEB SADJARI ABDULLA II WESTERN MINDANAO STATE U-ZAMBOANGA CITY 87.00 ANNE MHARI GACUTANO ANTALAN SAINT LOUIS UNIVERSITY 87.00 RAMYLL DATOR FERNANDEZ SAINT LOUIS UNIVERSITY 87.00 JAN REDELL DOMINGO LASTIMOSA SAINT LOUIS UNIVERSITY 87.00 NICOLE RANCES LEAL UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES-LOS BAÑOS 87.00 EFRAIM ABUEL LEGEKEN SAINT LOUIS UNIVERSITY 87.00 AIRA ROSE PATNUGOT PANADERO CENTRAL PHILIPPINE UNIVERSITY 87.00 JOEFFREY UY PATUNGAN CENTRAL LUZON STATE UNIVERSITY 87.00

University Of The Philippines-Los Baños was the top performing school at the chemist board exams. It also recorded the best performance at the chemical technician licensure exams along with Adamson University and Mindanao State University-Marawi.

Here are the successful examinees.

