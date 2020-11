TINGNAN: Babae, mga kaanak sa kumot nagkubli habang nananalasa ang Rolly

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Sa kumot lang nagkubli ang isang residente ng Yocti, San Andres sa Catanduanes at ang kaniyang mga kaanak matapos liparin ng malakas na hangin ang kanilang bubong dahil sa super typhoon Rolly.

Viral sa social media ang kuwento ni Yvette Marie Tagle, na ipinost ng kaniyang kaanak na si Jacky Tatel.

Makikita sa retrato ang hirap na pinagdaanan ng pamilya niya at ng tatlo pang pamilya nang sila ay kumubli lang sa kumot, banig, at mesa noong kasagsagan ng bagyo.

Kuwento ni Tagle, 4 oras silang nasa ilalim ng kumot at banig. Nanginig sila sa lamig sa gitna ng malalakas na hangin at ulan. Kasama niya ang kapatid, mga batang kapitbahay, at ang tatay na senior citizen.

"Akala po namin mamamatay na kami sa sobrang lamig. Tapos basang-basa na po kami. 'Yung bubong pinasok na po. Nagsabay na lahat. Tapos 'yung tubig sa dagat inabot pa," ani Tagle.

Tinangay ng malakas na hangin ang bubong ng bahay nina Tagle kaya napilitan silang makisilong sa kapitbahay, na hindi rin nila inakalang liliparin din ang bubong. Malaki ang pasasalamat niya na buhay silang lahat.

Sa ngayon, mga saging na nabuwal at mga nalaglag na bunga ng niyog ang kanilang pantawid-gutom lalo’t wala pang nakakarating na ayuda sa kanila.

"Sana naman po matulungan ninyo kami kasi sobrang hirap po ng... Naranasan namin. Sana naman po may makarating na relief dito sa amin. Halos walang tira. Buhay na lang po, na lang namin po ang natira sa amin,” maiyak-iyak na pahayag ni Tagle.

Sa ngayon, sumisilong pa sila sa yerong pinagtagpi-tagpi ng ama ni Tagle habang umaasang may tutugon sa kanilang panawagan.

— Ulat ni Kori Quintos, ABS-CBN News