'Resign now': Duterte, nagbabala sa mga opisyal ng DPWH na sangkot sa 'ghost projects'

Inaayos ng mga manggagawa ng Department of Public Works and Highways (DPWH) ang drainage system sa Pedro Gil Street, Maynila nitong Setyembre 15, 2020. Jonathan Cellona, ABS-CBN News/file

MAYNILA - Nagbabala si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga opisyal ng Department of Public Works and Highways na sangkot sa mga "ghost project".

Ayon kay Duterte, ang mga ghost project ang madalas na paraan ng korapsyon sa ahensiya.

"Ang DPWH ang pinakaraket diyan is yung ghost projects. So walang delivery, ghost projects. It's the regional director. Ipapalabas nila na may project ito but wala. So the best way is to conduct an audit of those projects to determine if they are ghost projects or not. And I think there are plenty," ani Duterte sa kaniyang public address Huwebes ng gabi.

Sinabi rin niya na maraming matatanggal sa DPWH dahil sa korapsyon.

"And I dare say na ang pinakamarami sigurong matanggal is from DPWH. I really intend to clean government. At least kung hindi ko kaya, ma-menos menosan ang kurakot sa gobyerno. Yan na lang ang konsuwelo ng tao na mahuli at mapreso," ani Duterte.

Muli ring idiniin ng pangulo ang kagustuhan niyang linisin ang nga corrupt na opisyal sa gobyerno.

"I would like to remind everybody sa DPWH who has had a participation there, being an investigator or connected in the construction, you better, you report to me," ani Duterte.

"Kayong may kasalanan diyan, sa mga ganoon, I advise you to resign now. Resign now kasi pagdating ng panahon, I will throw the book at you, even the kitchen sink, at saka makita ninyo, you will be prosecuted administratively, and even criminally, at walang patawaran dito. This is not the time for condonation," dagdag pa niya.

Binasa rin ng Pangulo ang listahan ng mga pangalan ng opisyal ng gobyerno na kinasuhan at tinanggal sa puwesto ng Ombudsman.

Kapwa grave misconduct at gross neglect of duty ang kaso ng mga nasabing empleyado at opisyal ng Bureau of Customs.

Mayroon ring tatlo pang empleyado ng Customs na iniimbestigahan, habang may 2 pang empleyado ng Philippine Health Insurance Corp. na sinuspinde dahil rin sa alegasyon ng korapsyon, ayon sa Pangulo.

Watch more in iWantTFC

Ipinaliwanag din ni Duterte kung bakit hindi siya nagparamdam noong kasagsagan ng Bagyong Rolly.

Marami kasi ang bumatikos dahil "nawawala" umano ang Pangulo gayong binabayo ng pinakamalakas na bagyo ang ilang bahagi ng Southern Luzon.

Ayon sa Pangulo, umuwi siya sa Davao City dahil Araw ng Mga Patay noon, at obligasyon niyang dumalaw sa kanyang namayapang magulang.

Ipinagmalaki rin niya na umikot na sa Catanduanes ang kaniyang anak na si Mayor Sara Duterte.

Nagdonate pa umano ng P1.5 million si Mayor Duterte kay Governor Joseph Cua ng Catanduanes.

Bago ito, nagbigay ng update ang mga miyembro ng Inter-Agency Task Force.

Sinabi ni "vaccine czar" Carlito Galvez na magiging polisiya ng administrasyon na bakunahan lahat ng Pilipino kapag nakapag develop na ng vaccine para sa COVID19.

Inireport din ni Interior and Local Government Secretary Eduardo Ano na malapit nang matapos ang paghire ng 50,000 contact tracers.

Iniimbestigahan na rin umano ang mga mayor na walang paramdam noong Bagyong Rolly.

Sinabi ni Presidential spokesperson Harry Roque na malaki ang damage ng Bagyong Rolly sa Catanduanes lalo't 19,000 na bahay ang nasira.

Pero nandon na umano si Social Welfare and Development Secretary Rolando Bautista para mamahagi ng tulong.

- May ulat ni Jervis Manahan, ABS-CBN News