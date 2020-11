Pulis saktong 'naglaho' noong barilan? 'Double killing' sa EJK victim ipinagtataka

MAYNILA — Bumuo na ng Special Investigation Task Group ang Rizal Provincial Police para imbestigahan ang pagpatay sa isang biktima ng extrajudicial killing (EJK) sa loob mismo ng ospital sa Angono, Rizal kung saan siya ginagamot.

Sa imbestigasyon, nakarinig ng 2 putok ng baril mula sa emergency room ang mga health personnel ng Rizal Provincial Hospital System (RPHS) Annex sa Angono noong Miyerkoles ng umaga.

Iyon pala, pinagbabaril na sa kanyang hospital bed ang 27 anyos

na si Vincent Adia.

Nagpapagaling noon si Adia matapos magtamo ng 3 tama ng baril sa mukha sa hiwalay pang pamamaril alas-3 ng madaling araw noon ding Miyerkoles.

Sa exit dumaan ang salarin papasok ng emergency room, at hindi sa main entrance ng ospital. Matapos ang insidente, nagdesisyon ang ospital na isara na ang nasabing exit.

Sabi ni Dr. Mike San Luis, isang doktor at dalawang nurse ang nasa ER nang pumasok ang gunman.

"Naka-mask din ang assailant... Merong ibang patients din na nag-run out na. Takot sila at that time. Baka bumalik ang suspect. Medyo guarded talaga nu'ng time na 'yun," ani San Luis, Chief of Hospital ng RPHS Angono Annex.

Ayon sa mga nakakita, agad ding tumakas ang gunman at kanyang kasama sakay ng motorsiklo.

Ang ipinagtataka ng ospital, alas-6 pa lang ng umaga ay may nakabantay nang mga pulis sa lugar. Pero kataka-takang nawala ang mga ito nang mangyari ang pamamaril.

"They were outside of the hospital lang. Binabantayan nila. Allowed kami one bantay per patient. Nagpapalit-palit sila... Wala kaming nakitang pulis at that time... It’s very unfortunate na nangyari 'yun. Ayaw naming may mangyaring shooting sa ospital, pero ginawa naman ng guards ang duty nila, pero siyempre may baril eh. Biglaan eh," ani San Luis.

Pero paliwanag ni Angono police chief Maj. Richard Corpuz, umalis ang mga nakabantay na pulis para kausapin ang pamilya ni Adia sa Antipolo.

"We have sent some messages doon sa possible na relatives niya. Wala sa kanilang nag-respond. Kinailangan naming puntahan. 'Yung mga naka-duty, magtatanghali na, pinuntahan na sa Antipolo ang relatives. After, pag-alis ng pulis, nagkaroon ng salisi," ani Corpuz.

Itinanggi rin ni Corpuz na sangkot sila sa insidente.

"Wala pong kinalaman ang police station natin, kami nga po ang nagdala sa biktima sa ospital mula sa area saan siya nakita."

Kasama naman sa tinitingnang motibo sa pagpaslang ang love triangle.

Inaalam na rin kung sino ang mga huling nakasama ni Adia.

"Last siyang nakita noong October 31. Nagba-validate tayo kung siya ay nasa listahan ng mga involved sa mga krimen sa lugar niya... Accordingly, pero hindi pa sigurado, maraming girlfriend itong si Vincent. Accoding sa mother, iba-ibang babae ang nakikitang kasama. Isa rin 'yun sa tinitignang motibo, baka may love triangle," sabi ni Corpuz.

Dati nang nakulong sa kasong robbery si Adia at nakalaya nito lang 2019.

NABULABOG

Nababahala naman ang Commission on Human Rights dahil tirik ang araw at sa ospital pa nangyari ang pagpatay.

Nagsasagawa rin ng sariling imbestigasyon ang ahensiya.

"Napaka-shocking at grabe, nakakaiyak isipin na this can just happen in broad daylight. Dalawang beses mong pinatay ang tao," ani Commissioner Gwendolyn Pimental-Gana.

Sabi ni Gana, dapat ding kuwestiyunin ang pagamutan kung saan nangyari ang krimen.

"The hospital is a haven for healing and curing. Dapat may sense of security ka while inside the hospital... I think the attention of the hospital should also be called in this respect... [They] should really review their security measures," ani Gana.

Nagtataka rin si Gana kung bakit nawala ang mga pulis sakto noong barilan.

"Ang pulis, alam mo nang biktima ng krimen 'yan, EJK, dapat nagbigay din sila ng security and given particular interest in the case."

Sa ngayon, naghigpit at nagdagdag na ng mga nagbabantay

ang nasabing ospital.

—Ulat ni Bianca Dava, ABS-CBN News

