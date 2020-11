PH Medical Association, volunteers magsasagawa ng medical mission, relief ops sa Bicol region

Magsasagawa ng medical mission at relief operations ang Philippine Medical Association kasama ang kanilang volunteers at stakeholders sa Bicol region. ABS-CBN News

MAYNILA - Matapos bayuhin ng bagyong Rolly ang Bicol region at mga karatig-probinsya, agad kumilos ang Philippine Medical Association o PMA para makatulong sa mga biktima ng paghagupit ng bagyo.

Nanawagan ng tulong sa mga radio programs gaya ng programa ni Kabayang Noli De Castro ang pangulo ng PMA na si Dr. Benito Atienza nitong Miyerkoles at ilang oras lang ay nagsimula ng magdatingan ang tulong.

“We’re able to have 30 cavans of rice and we have a donation from Mercury worth 5 million of gamot. Different kinds, may for cough and colds, may multi-vitamins, anti-diabetic, kumpleto siya," ani Atienza.

May mga nag-donate rin umano ng hygiene kits, sleeping mats, face masks, face shields at cash na kanilang ibinili ng canned goods saka nila ito ni-repack.

Umabot sa 650 relief packs ang nabuo nila at ngayong Huwebes ng gabi aalis ang unang batch ng relief goods na dadalhin sa Naga City, Camarines Sur.

Katuwang nila ang Civil Relations Service ng Armed Forces of the Philippines, United Alliance of Offroaders Philippines, Beta Sigma Fraternity at iba pa. Kasama rin nila ang nasa 25 doktor na magsasagawa ng medical mission para tiyakin ang kalusugan ng mga biktima ng bagyo.

Iba-iba ang specialization ng mga doktor. Meron daw mga pediatrician, surgeon at general practitioners. Pagkagaling sa Naga City, dideretso ang grupo sa Albay para magsagawa rin ng parehong misyon.

Ayon naman sa isa sa mga stakeholders ng misyon, ang United Alliance of Offroaders Philippines, dalawang taon na silang partner ng PMA sa kanilang relief efforts at medical mission.

Sabi ng opisyal ng Alliance na si Joseph Jocson, kung saan may disaster, nandoon din sila.

“Since two years ago we’re there from Cagayan flooding, Mindanao earthquake. Logistically kami ang nagdadala ng relief goods tsaka kami rin nagga-gather ng mga relief goods," aniya.

Mula sa sariling bulsa ng volunteers at pondo ng kanilang samahan ang ginagastos nila para maging logistics partner ng PMA sa kanilang mga outreach.

Sabi pa ng isa nilang miyembro na isa rin manggagamot na si Dr. Lord Nebres, nawawala ang kanilang pagod kapag nakatulong na sila.

“Napakasarap pakinggan at napakasarap iano sa damdamin mo na ikaw ay nakatulong," aniya.

Sa gitna umano ng lahat ng ito, titiyakin nila na masusunod ang health protocols habang namimigay ng relief goods at nagsasagawa ng mga check up at namimigay ng gamot.

Patuloy ang pagtanggap ng PMA ng ano mang donasyon. Sa katunayan, ang ibang laman ng relief packs nila ay mga damit na sobra lang noong nagsagawa rin sila ng relief mission sa Taal, Batangas noong Enero.

At para sa mga nais magpadala ng tulong, bisitahin lang ang kanilang website sa mga detalye o dumiretso sa kanilang tanggapan sa North Avenue, Quezon City.