P300-M ayuda sa mga guro, non-teaching personnel 'di sapat, ayon sa ACT

MAYNILA - Nangangamba ang Alliance of Concerned Teachers (ACT) na hindi lahat ng mga na-displace na mga guro at non-teaching personnel ang mabibigyan ng ayuda sa ilalim ng Bayanihan 2.

“Recently, sa Bayanihan 2, may inilabas na guidelines na pwedeng mag avail ang ating mga guro sa pribadong sektor subalit problema natin dito P300-M lang yung na-allocate ng Congress at tingin natin wala pa sa kalahati nung mga affected yung makakabenepisyo,” sabi ni ACT Philippines Secretary General Raymond Basilio.

Ayon kay Labor Assistant Secretary Dominique Rubia-Tutay, ang DOLE ang magpapatupad ng ayuda pero ang eligibility requirement ay ang Department of Education (DepEd), Commission on Higher Education (ChEd), Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) ang magdedetermina.

“Doon sa P300-M, if we speak of P5,000 financial assistance for each, ang magbebenepisyo po noon ay around 60,000 teaching and non- teaching personnel po,” sabi ni Tutay sa panayam sa TeleraRadyo Biyernes ng umaga.

Pero sa datos ng ACT, 119,000 ang mga pribadong guro na naapektuhan din ng pandemya at nangangailangan din ng ayuda.

“Paano madadagdagan yung pondo kasi base sa data namin nasa 119,000 ang nasa private school systems pa lang at hindi pa kabilang yung mga nasa kolehiyo kaya kung titingnan, yung P5,000 ayuda na sa 60,000 lang na mga guro at kawani yung maaring maka-avail nito. Higit kalahati ang problemado pa na walang ayudag matatanggap,” sabi ni Basilio.

Dagdag ni Tutay, kapag mailabas na nila ang joint memorandum circular ng DOLE, DepED, ChED at TESDA, maari nang mag-apply ang mga aplikante para sa ayuda sa report.dole.gov.ph.

“The applicant could be the education institution on behalf of their teaching and non-teaching personnel o kaya naman po pwedeng mag apply individually ang ating mga guro,” sabi ni Tutay.