Duterte tinawag na mukhang pera ang Red Cross; Gordon 'di na-offend'

MAYNILA — Maikli pero maanghang ang naging patutsada ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Philippine Red Cross (PRC) noong Huwebes nang tawagin niya itong "mukhang pera" matapos nilang itigil ang kanilang COVID-19 testing bunsod ng di nabayarang P1-B utang ng Philippine Health Insurance Corporation (PhilHeath).

Sa kaniyang public address, kasabay ng report ni Health Secretary Francisco Duque ng pagbabalik ng testing ng Red Cross ay biglang sinabi ng Pangulo na "mukhang pera" ang naturang grupo.

Maaalalang itinigil ng PRC ang kanilang malawakang testing sa overseas Filipino workers matapos mabigo ang PhilHealth na bayaran ang utang nitong lumobo na sa higit P1 bilyon.

Sa ngayon ay lagpas kalahati na ang nabayaran dito at nagsasagawa na muli ng testing ang PRC.

Nitong Biyernes, pumalag si PRC chairman Sen. Richard Gordon sa banat ni Duterte.

"Hindi naman kami ang umutang. Sila ang umutang, hindi ba dapat bayaran?" pagtataka ng senador.

Gayunpaman, naiintindihan niya raw ang Pangulo pero dapat din daw itong maghinay-hinay.

"I'm not offended. I think the President should really be careful minsan hindi niya alam that the statement is not really presidential."

Bago nito, ipinagtanggol ni Gordon ang Red Cross sa patutsada ni Duterte.

"I'll give him (Duterte) the benefit of the doubt... Pero sabi ko lang, dahan-dahan naman sa pananalita because nakakatulong naman kami. Hindi naman kami umutang, sila ang umutang, sila nagpa-test, ginawa namin. 'Di ba dapat bayaran ninyo? I'm giving him the benefit of the doubt out of respect to the president," ani Gordon sa TeleRadyo.

Sa kabila nito, tiniyak ni Gordon na tuloy ang pakikipagtransaksiyon ng Red Cross sa gobyerno.