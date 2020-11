Christmas tiangge, bazaars puwede sa ilang parte ng Metro Manila

Dapitan Arcade sa Quezon City noong Oktubre 23, 2020. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

MAYNILA — Dahil sa pagluluwag ng quarantine guidelines sa mga lugar na nasa ilalim ng general community quarantine, asahan na ang pagkakaroon ng mga Christmas bazaar at tiangge sa ilang lungsod sa Metro Manila.

Isa sa mga siyudad na ito ay ang Quezon City. Nasa 756 na lang ang active cases doon kaya kumpiyansa si Mayor Joy Belmonte na maaari nang magsagawa ng mga tiangge, sale sa mall, at Christmas bazaar para sa ekonomiya.

Alinsunod kasi sa pinakahuling memorandum ng Department of Trade and Industry, mas marami nang establisimyento ang pinapayagan sa ilalim ng GCQ areas.

"Mag-oorganisa rin po tayo ng surveillance teams, higit pa doon sa dati. Sapagkat itong mga surveillance teams ay iikot sa lahat ng mga mall lalong lalo na sa mga may mall sale, at iikot din sa iba’t ibang tiangge at bazaars," ani Belmonte.

Excited naman dito ang ilang mamimili.

"Nakakatuwa din kahit wala kang ano, pumasyal ka lang dito, parang nawawala takot mo sa COVID," ani Alex Seneta, mamimili.

Mungkahi pa ng LGU na ilagay sa open space ang mga tiangge.

Kailangang kumuha ng permit sa city hall ang mga nais na mag-organisa ng bazaar.

Sa lungsod naman ng San Juan, pirmihan nang dinadagsa ng tao pag magpa-Pasko ang Greenhills shopping center, na tinaguriang tiangge capital ng bansa.

Mula nang mag-GCQ ang Metro Manila, pinayagan na ni Mayor Francis Zamora ang operasyon nito basta't susundin lang ang health protocols.

"Talagang dadayo po at dadalaw ang maraming tao dito sa Greenhills shopping center. Pinaghandaan po namin ito nang mabuti... Ang ginawa ho natin ay clustered distribution ng mga stalls."

Sa lungsod naman ng Pasig, pinagpaplanuhan na ni Mayor Vico Sotto na maglagay ng Christmas bazaar sa Pasig City Mega Market dahil mas ligtas daw doon at madaling makontrol ang dami ng tao.

Pero kahit pinapayagan na sa ilang lungsod, ang "bazaarista" na si Tart Carlos na taon-taong nagti-tiangge ay di raw muna magsasagawa ng pisikal na bazaar kundi online muna.

"Medyo delikado pa ang panahon natin, 'yung pandemic naman wala pa ring solusyon. Para sa akin sana lang naisipan ng mga LGU na i-review ulit iyan dahil napakahirap talaga. Unang-una naita-transmit talaga ng bahing lang ang ating pandemic kaya napakahirap mag-risk," ani Carlos.

Sa lungsod ng Marikina, wala muna ang nakagawiang tiangge sa Riverpark dahil ayon kay Mayor Marcy Teodoro, hindi ito pinayagan ng konseho kahit pa bumaba na sa 216 ang active cases sa lungsod.

"Napakadaming taong pumupunta, nagsisiksikan, at ang mga nagtitinda rito nanggagaling sa ibang lugar. Hindi lahat ay taga-Marikina," sabi ng alkalde.

Dagdag naman ng DTI, pinapayagan na ang malamig na aircon at ang pagsusukat ng damit sa loob ng mga mall.



—Ulat ni Zhander Cayabyab, ABS-CBN News