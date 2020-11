Babaeng angkas sa motorsiklo nalaglag, nasagasaan ng trak

Patay ang isang babae matapos itong mahulog sa sinasakyang motorsiklo at masagasaan ng trak sa national highway ng Barangay Busilac sa Bayombong, Nueva Vizcaya nitong Miyerkoles ng hapon.

Ayon kay Police Executive Master Sergeant Marzel Goloyugo, chief investigator ng Bayombong Police, pa-timog na direksyon ang tinatahak ng dalawang sasakyan nang masagi umano ng truck ang motorsiklo na noon ay binabaybay ang right outer lane ng kalsada.

Nawalan ng balanse ang motorsiklo na naging dahilan para matumba ito saka mahulog sa kalsada ang angkas na si Catherine Fernandez Coseph.

Nasawi ang biktima matapos itong masagasaan ng trak. Nagpapagaling naman sa ospital ang drayber ng motorsiklo dahil sa tinamong mga sugat.

Nadamay din sa aksidente ang isang menor de edad na nagbibisikleta noon at natamaan ng natumbang motorsiklo.

Nasa kustodiya na ngayon ng Bayombong Police ang drayber ng trak na posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide, serious physical injuries, at damage to property.