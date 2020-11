Alkalde ng Palapag, Northern Samar pumanaw dahil sa COVID-19

Pumanaw si Mayor Manuel Aoyang sa isang pribadong ospital sa Tacloban. Retrato mula kay Palapag SB Sec. Feddhie Dolon

Binawian ng buhay madaling araw ngayong Biyernes ang alkalde ng bayan ng Palapag, Northern Samar dahil sa komplikasyon dulot ng COVID-19, ayon sa anak nito.

Pumanaw si Mayor Manuel Aoyang, 68, sa isang pribadong ospital sa Tacloban, sabi ng anak niyang si Angel Aoyang-Albor sa isang mensahe.

“At about 1:40AM of November 6, 2020, Mayor Manuel J. Aoyang of Palapag Northern Samar passed away at Divine Word Hospital, Tacloban City due to acute massive hemoptysis and epistaxis from disseminated intravascular coagulation from COVID-19 infection, pnuemonia, moderate risk with pulmonary congestion, pnuemonia, moderate risk with pulmonary congestion; chronic kidney disease 5 HD from hypertensive nephropathy; and heart failure from Hypertensive Cardiovascular Disease,” ayon sa mensaheng ipinaabot ng anak ng alkalde.

“This was confirmed by attending physician, Dr. Joyce Rosario Matoza-Serna of Divine Word Hospital, Tacloban City."

Agad naman daw inilibing sa pampublikong sementeryo sa Palapag ang namayapang alkalde.

— Ulat ni Sharon Evite