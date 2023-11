Mabigat na trapik inaasahan sa NLEX pabalik ng Metro Manila

Asahan na ang mabigat na daloy ng trapiko sa North Luzon Expressway lalo na ang pabalik ng Metro Manila matapos ang long weekend, eleksyon at Undas.



Inaasahan ang karagdagang 10 porsiyento sa volume ng mga sasakyan na babyahe pabalik sa kani-kanilang trabaho mula sa long weekend, eleksyon, Undas at mga nag-quick vacation.



Ayon sa pamunuan ng NLEX nitong Sabado, nararamdaman na ang bahagyang pagpila ng mga sasakyan lalo na sa mga toll plaza at interchanges.

"Ngayon kasi meron na po tayong namonitor na volume na pabalik ng Metro Manila. Actually starting mga 10 a.m. kanina, medyo may pabugso-bugso ng intermittent na pagpila dito sa Tarlac toll plaza, 'yung unang toll plaza ng SCTEX and then intermittent po yun siguro hanggang kaninang before 6pm," ani Robin Ignacio, NLEX head of Traffic Operations.

"Tapos nagkaroon din tayo ng medyo dito sa Bocaue toll plaza pero maiksi lang naman po pero tuloy-tuloy din po kanina after 12 noon meron na po tayong pagpila."



Kung may pila na ng mga sasakyan ngayong Sabado, inaasahan pa ang mas maraming motorista ngayong Linggo.



"Yung Sunday afternoon yun parin po ang pinakamarami dagsa ng ating volume. Inaanticipate po natin na mas dagsa po tomorrow mga siguro as early as 2 p.m. hanggang gabi na po yan and then bahagyang baba po siguro after midnight and then madaling araw napo siguro hanggang early morning na ng Monday meron pa rin po," ani Ignacio.



Dagdag pa ng NLEX, walang mga closure ng roadworks para hindi makaantala sa pagbyahe at nakadeploy pa rin ang nasa 1,500 personnel para umalalay sa mga motorista.

Payo ng NLEX, bago bumyahe, siguruhing nasa kondisyon ang mga sasakyan at ang nagmamaneho.

Sakali namang magkaroon ng mga aberya at aksidente, may free towing services pa rin ang expressway na magtatagal hanggang Lunes ng 6 a.m. - ulat ni Gracie Rutao