3 Chinese na dawit sa kidnapping timbog sa Laguna

Arestado ang tatlong Chinese na dumukot umano sa babaeng kapuwa Chinese sa Biñan City, Laguna noong Biyernes.

Ayon sa imbestigasyon, unang nagpanggap ang isa sa mga suspek na interestado sa negosyo ng biktima at nakipagkita dito sa isang casino-resort sa Parañaque noong Lunes.

"Nag-offer po na ihahatid na lang siya pauwi. Pumayag naman po siya. Ngayon po, noong ihahatid na siya, pagsakay niya doon sa sasakyan, sinabi na po na kinikidnap na po siya," ani Lt. Col. Jonathan Robert Rongavilla, hepe ng Biñan City Police Station.

Piniringan, ginapos, at minolestiya umano ang biktima. Tinangay din umano ang kaniyang luxury car at nanghingi ang mga suspek ng ransom na aabot sa P3 milyon.

Nakatakas at nakahingi ng saklolo sa mga awtoridad ang biktima apat na araw mula nang madukot.

"Ayon po sa kaniyang statement, hinintay daw po niya na makatulog ‘yong nagbabantay sa kanya. Nakahanap siya ng paraan na matanggal ‘yong pagkakatali," ani Rongavilla.

Agad nagsagawa ng hot pursuit operation ang mga pulis kung saan naaresto ang mga dayuhan, na nakuhanan din ng baril.

Tinangka pa ng mga ito na tumakas pero naharang ng mga operatiba at mga guwardiya sa subdivision kung saan nangyari ang paghuli.

Itinanggi naman ng tatlong suspek ang mga paratang sa kanila.

Sinampahan ang mga suspek ng mga reklamong kidnapping, illegal possesion of firearms, acts of lasciviousness, at carnapping.

Nakikipag-ugnayan na rin ang pulisya sa Bureau of Immigration kaugnay sa insidente.

FROM THE ARCHIVES

