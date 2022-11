Tinatayang nasa P925,000 halaga ng umano'y high-grade marijuana o kush ang nasabat mula sa isang lalaking claimant sa Parañaque City, Biyernes ng hapon

Nasamsam ang ilegal na droga sa isinagawang controlled delivery na pinangunahan ng PDEA Central Luzon kasama ang Bureau of Customs Port of Clark, PDEA sa NCR, at PNP sa Brgy. Don Bosco.

Ang nahuling suspek ay 25 anyos.

Ayon sa PDEA, dumating ang package sa Port of Clark noong Oktubre 24 na naglalaman ng mga ilegal na sangkap na nagmula sa California na idineklarang sweater.

Natuklasan ang ilegal na droga nang sumailalim sa x-ray at K9 inspeksyon.

Bukod sa 588 gramo ng dami ng kush, kasama rin ng package ang 45 vape cartridge na may lamang marijuana.

Mahaharap sa kasong paglabag sa Section 4 ng Republic Act 9165 — o importation of dangerous drugs — ang nahuling claimant. — Ulat ni Gracie Rutao