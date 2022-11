DAVAO CITY — Binigyang-diin ng Davao City LGU na mananatiling mandato pa rin ang pagsuot ng face mask sa mga pampublikong transportasyon at medical health facilities.

Patuloy pa rin ang paghikayat ng COVID-19 task force ng lungsod sa mga residente, lalo na ang mga napabilang sa “high risk”, na ugaliin pa rin ang pagsusuot ng face mask bilang proteksyon sa sarili.

Kasali rito ang mga may karamdaman, mga buntis, mga hindi pa nagpapabakuna at mga may sintomas ng sakit.

Ayon kay Dr. Michelle Schlosser, spokesperson ng COVID-19 task force ng lungsod, dahil sa mas maluwag na pagpapatupad ngayon ng health protocol, mas malaki ang tsansang mas madali ang hawahan ng sakit lalo na sa mga senior citizen.

Patuloy pa rin ang paghikayat ng mga awtoridad sa mga residente na magpabakuna. – Ulat ni Chrislen Bulosan