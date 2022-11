Ayuda tuloy ang dating sa isolated areas sa Maguindanao

Mga larawan mula sa Ministry of Social Services and Development



Patuloy ang pagdating ng tulong sa mga lugar sa Maguindanao na hirap mapuntahan dahil isolated matapos ang paghagupit ng bagyong Paeng.

Naghatid ng relief goods sakay sa bangka ang Ministry of Social Services and Development patungo sa Brgy. Tapian sa bayan ng Datu Odin Sinsuat (DOS), Maguindanao del Norte, na isa sa pinakaapektado ng bagyo.

Tatlong biyahe ng bangka ang ginawa para maihatid ang 750 sako ng bigas, food packs, at 420 na galon ng tubig.

Ang relief operation ay bayanihan ng MSSD, LGU, Philippine Navy, Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, at volunteers.

Naghatid naman ng mga galon ng inuming tubig, mga tsinelas, at mga dining utensils ang Bangsamoro Economic Zone Authority sa Sitio Lantang, Brgy. Matuber, Datu Blah Sinsuat (DBS), Maguindanao Del Norte.

Hindi mapasok ng sasakyan ang Brgy. Tapian sa DOS at ang buong DBS matapos bumagsak ang mga tulay patungo sa lugar.

Samantala, patuloy pa rin ang pagsu-supply ng malinis na tubig ang mga LGU at mga organisasyon sa mga evacuation center, lalo't pahirapan ang pagkuha ng tubig matapos ang bagyo.

Bukod sa rasyon ng tubig, naglagay ng mga water tank ang MSSD sa Awang Elementary School, Badak evacuation center, Kusiong Elementary School, at Dinaig evacuation center.

Libo-libong litro ng tubig ang sinusuplay sa mga evacuation center.

Aabot sa 222,027 na pamilya ang apektado ng baha sa 469 na barangay sa buong BARMM region, habang P227,807,903 naman ang halaga ng nasira na agrikultura. — Ulat ni Hernel Tocmo

