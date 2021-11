Vax card ng returning OFWs mula Taiwan, hindi na kailangan ng MECO Labor validation

TAIWAN – Naglabas ng abiso ang Manila Economic and Cultural Office o MECO Labor Taipei nitong October 21, 2021 na hindi na kailangang magpaverify ng kanilang vaccination certificates ang fully vaccinated OFWs o Overseas Filipino Workers sa kanilang tanggapan. Base na rin na ito sa ibinabang Resolution no. 144-A ng IATF-EID o Inter-Agency Task Force for Management of Emerging Infectious Diseases noong October 14.

Ayon kay Leonard Balsamo ng MECO-POLO Taipei, ang local yellow card ng Taiwan na iniisyu pagkatapos mabakunahan ay puwede nang gamitin sa Pilipinas as proof of vaccination kahit hindi na kumuha ng International Certificate of Vaccination dahil isa ang Taiwan sa mga bansang nakapaloob sa "green countries" ayon sa listahan ng IATF.

International Certificate of Vaccination sa Taiwan

Dagdag pa ng MECO-POLO, may dalawang options ang fully vaccinated OFWs pagbalik sa Pilipinas:

Walang dadaanang quarantine kung may negative RT-PCR test results sa loob ng 72 hours bago ang departure mula sa “green countries” maliban sa home quarantine Paglapag sa Pilipinas, sasailalim ang returning OFW sa quarantine at magpapa RT-PCR test. Kapag negative ang result ng RT-PCR test, ang nalalabing mga araw ay gugugulin sa home quarantine

Maaaring basahin ang IATF Resolution No. 114-A para sa iba pang detalye.

Sa abiso ng POLO Taipei sa pamamagitan ni Atty. Cesar Chavez, Jr., lahat ng fully vaccinated OFWs sa Taiwan ay kailangang magpresenta ng kanilang vaccination documents paglapag sa Pilipinas.

Pinaaalalahanan din ng MECO-POLO Taipei ang mga returning OFW (fully vaccinated/unvaccinated/partially vaccinated) na magparehistro sa One Health Pass System at sa OFW Assistance Information System o OASIS at least five working days bago ang scheduled flight. – with reports from Marie Yang | TFC News Taiwan